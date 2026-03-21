وزير الخارجية الايراني: الحرب فُرضت علينا واغلقنا مضيق هرمز امام سفن الاعداء وحسب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح عراقجي في حوار مع وكالة انباء "كيودو" اليابانية ان الحرب فرضت على ايران وما نقوم به هو دفاع بحت عن النفس. وسنواصل الدفاع عن النفس مهما كلف الامر، ولطالما اقتضت الضرورة ذلك.



وتابع ان الحرب يجب ان تنتهي بالكامل وبصورة دائمة ويجب ان تكون ثمة ضمانات بالا يتكرر هذا الوضع ثانية. كما يجب التعويض عن الخسائر التي لحقت بايران.



وعما اذا كانت هناك وساطات للتوصل الى وقف اطلاق النار، قال و زير الخارجية ان بعض الدول تسعى للاضطلاع بدور ايجابي وبناء.



واضاف اننا نرحب باي مبادرة تسهم في انهاء الحرب بشكل كامل. جاهزون للاصغاء والدراسة. لكنه لا يبدو ان الولايات المتحدة جاهزة في الوقت الحاضر لوقف العدوان. لذلك فاننا سنواصل الدفاع عن النفس.



ومضى يقول اننا نريد نهاية كاملة وشاملة ومستدامة للحرب، والحل الوحيد هو القبول بوجهة نظرنا، نهاية كاملة للحرب.

