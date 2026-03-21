بزشكيان: الشرط الأساسي لإنهاء الحرب هو ضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات في المستقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، يوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تناول فيه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في ضوء استمرار الاعتداءات العسكرية من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران.

أوضح رئيس بلادنا أبعاد العدوان والهجمات غير القانونية والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، قائلاً: لم تبدأ إيران الحرب، بل شنّ العدو المعتدي، دون أي سبب أو منطق أو أساس قانوني، عدواناً عسكرياً على إيران خلال المفاوضات النووية، ما أسفر عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية، وكبار القادة العسكريين، ومجموعة من المواطنين العزل، بمن فيهم طلاب أبرياء، واستهداف مرافق عامة في بلادنا.

وأضاف بزشكيان: استهدفت الولايات المتحدة مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في ميناب من دول مجاورة لإيران تستضيف قواعد أمريكية، ما أدى إلى استشهاد 168 طفلاً بريئاً ظلماً.

رفض رئيس بلادنا مزاعم الرئيس الأمريكي بأن الغزو العسكري لإيران كان لمنعها من بناء قنبلة نووية، مؤكدًا أن قائد الثورة الإسلامية الشهيد الراحل، عارض بشدة الأسلحة النووية في اجتماعات عديدة عُقدت بحضوره، وأصدر التوجيهات الإدارية والدينية اللازمة بعدم السعي نحو امتلاكها.

كما رفض بزشيكيان مزاعم الولايات المتحدة بأن إيران هي "عامل الاضطراب والتوتر" في المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل هي التي تهاجم وتُرهب لبنان وغزة وإيران والعراق وقطر، وأينما تشاء، وتبرر هجماتها بزعم الحفاظ على الأمن والسلام بقتل الأبرياء، في حين أن هذه العدوانات تُغرق المنطقة في الفوضى والنيران.

ذكّر رئيس بلادنا الجانب الهندي بتأكيد إيران المتكرر، خلال المحادثات الهاتفية والمباشرة مع قادة العالم، بما في ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على استعداد إيران للتحقق من الأنشطة النووية السلمية وقبول مراقبتها، واعتبر الأعمال اللاإنسانية وغير الأخلاقية التي ارتكبها المعتدون الأمريكيون والصهاينة ضد إيران مؤسفة ومدانة بشدة.

كما دعا الرئيس الايراني إلى إرساء السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، وتشكيل هيكل أمني يضم دول المنطقة، بحيث تضمن هذه الدول السلام والأمن في المنطقة بنفسها، دون أي تدخل أجنبي.

ورأى رئيس بلادنا أيضاً أن الوقف الفوري لعدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات في المستقبل، شرط أساسي لإنهاء الحرب والصراع في المنطقة.

في ظل رئاسة الهند الدورية لمجموعة البريكس، دعا بزشكيان هذه المجموعة إلى الاضطلاع بدور مستقل في وقف العدوان على إيران والحفاظ على الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى استمرار الأمن في مضيق هرمز وحرية الملاحة في الخليج الفارسي

في هذا السياق، هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس والحكومة والشعب الإيراني بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز، متمنياً للإيرانيين عاماً مليئاً بالسلام والطمأنينة.

وأعرب عن قلق بلاده البالغ إزاء تصاعد التوتر والصراع في غرب آسيا، وأدان بشدة أي هجوم على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، واصفاً إياه بأنه تهديد خطير يهدد الأمن الغذائي وأمن الطاقة والصادرات الزراعية في جميع أنحاء العالم، ودعا إلى استمرار الأمن في مضيق هرمز وحرية الملاحة في الخليج الفارسي.

أشار رئيس الوزراء الهندي، في معرض حديثه عن اتصالاته ومحادثاته مع عدد من قادة العالم، إلى أن اختيار طريق الحرب ليس في مصلحة أحد، ولذا، من الضروري أن تتجه جميع الأطراف نحو طريق السلام في أسرع وقت ممكن.

كما تبادل رئيس بلادنا ورئيس الوزراء الهندي وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

