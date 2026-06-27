استفتاءات الاستخارة عند آية الله السيستاني: متى نلجأ إليها وما هي ضوابطها؟

وکالة مهر للأنباء:العمل بنتيجة الاستخارة ليس إلزامياً شرعاً، وإنما يُقصد بها ترجيح أحد الخيارات عند تعذر الوصول إلى قرار واضح.و فيما يلي نتطرق الى استفتاءات الاستخارة عند آية الله السيستاني:

السؤال: كيف تكون صلاة الاستخارة؟

الجواب: توجد عدة صلوات للاستخارة راجع الوسائل ج٥ الطبعة الاسلامية وفي هامش مفاتيح الجنان صلاة الاستخارة ذات الرقاع، وصفتها انك اذا اردت أمراً فخذ ست رقاع واكتب على ثلاثة منها بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفان بن فلانة افعل وعلى ثلاثة اخرى لاتفعل عوض افعل ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فاذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة (استخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم استو جالساً وقل اللهم خرلي واخترلي في جميع اموري في يسر منك وعافية ثم اضرب بيدك الى الرقاع فشوشها ثم اخرج واحدة فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل الامر الذي تريده وان خرج ثلاث متواليات لاتفعل فلا تفعله وان خرجت واحدة افعل والاخرى لاتفعل فاخرج من الرقاع الى خمس فانظر اكثرها فان كانت ثلاث منها افعل واثنتان لاتفعل فافعل الامر الذي تريده وان كانت بالعكس فلا تفعله.

السؤال: ما هو رأيكم بأصل الاستخارة؟

الجواب: المتيقّن من مشروعيّة الاستخارة هو مورد التحيّر بعد الاستشارة.

السؤال: ما رأي سماحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم؟

الجواب: يجوز الاعتماد على الاستخارة ولكن بعد عدم التمكن من رفع الحيرة بالتدبّر ومراجعة أهل الخبرة ومشاورة الأهل والأصدقاء، فإن بقيت الحيرة ولم يمكن ترجيح أحد الأمرين أو الأمور فالاستخارة ترجّح أحد الأطراف، وليس لها شأن آخر كالكشف عن الغيب.

السؤال: ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟

الجواب: بعد الإتيان بالصلاة الواجبة أو المستحبة، وأفضلها قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة.

السؤال: ما هي كيفية الاستخارة بالسبحة؟

الجواب: ذكروا بأنّه يكفي أن تذكر الصلوات (الّلهم صلّ على محمّد وآل محمّد) ثلاثاً ثمّ تقبض السبحة فتحسب اثنين اثنين، فإن خرج اثنان فهي غير جيّدة وإن بقيت واحدة فهي جيّدة.

السؤال: هل تنصحون بالاعتماد على الاستخارة في أمر الزواج؟

الجواب: لا بأس به بعد التدبّر والمشاورة وعدم ارتفاع التحيّر بهما.

السؤال: هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كلّ الأحوال؟

الجواب: المتيقّن من مشروعيّتها هو حصول التحيّر مع تعذّر الاستشارة وعدم انتهائها إلى نتيجة.

السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر (٢٥-٢٧-٢٩) وكلّما يتقدّم شخص إلى خطبتنا يلجأ والدنا إلى الاستخارة، وفي أغلب الأحيان تكون الاستخارة سيّئة، ولهذا السبب نحن معطّلات عن الزواج، فهل تصح الخيرة من عدمها في هذا الموضوع؟

الجواب: ينبغي للأب أن لا يستخير في أمر زواج البنت إذا تقدّم لها مَن هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلّا بموافقة البنت نفسها، فإنّما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيّراً شرعاً، وولاية الأب على البنت تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها.

السؤال: إذا كانت الاستخارة جيّدة فهل يجوز عدم الالتزام بها وكترك الموضوع مثلاً؟

الجواب: نعم، يجوز.

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