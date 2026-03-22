قاليباف: اذا استهدفت بنيتنا التحتية فسنستهدف فورا البنى التحتية الحيوية والطاقة والنفط في كل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف انه اذا استهدفت منشآتنا الكهربائية وبنيتنا التحتية سنستهدف فورا البنى التحتية الحيوية والطاقة والنفط في كل المنطقة دون رجعة وان اسعار النفط ستظل ترتفع لفترة طويلة.



موقف قاليباف جاء في تدوينة في منصة اكس بعد تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وختم قاليباف بذكر الآية الكريمة (( وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا )).



