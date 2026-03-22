غريب آبادي: أي تعرض للبنية التحتية الحيوية في إيران سيواجه برد مقابل ومتناسب

وأفادت مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني قال في تصريح: إن التهديد العلني باستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية لا يظل في حد التصريح السياسي؛ فهذا التهديد، من منظور القانون الدولي، يستهدف أعياناً مدنية.



وأضاف، إن قواعد القانون الدولي الإنساني الراسخة واضحة أيضاً: لا يجوز أن تكون الأعيان المدنية هدفاً للهجوم. كما أن الاجتهاد القضائي الدولي لم يترك مجالاً للغموض.



وتابع، ففي قضية "غاليتش" (Galić)، أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة القائد الصربي البوسني بسبب حملة القصف والقنص ضد المدنيين في ساراييفو؛ أي أن الهجوم على المدنيين والمناطق الحضرية كان أساساً مباشراً للمسؤولية الجنائية الدولية.



وأضاف، من هذا المنطلق، فإن الهجوم على مدرسة البنات في "ميناب" والتهديد باستهداف محطات الطاقة، يضع الآمرين بها ومرتكبيها في عداد مرتكبي جرائم الحرب.



واختتم بالقول، نظراً لتقاعس مجلس الأمن عن القيام بالتزامه في التعامل مع المعتدي وإنهاء العدوان، ومع مراعاة ضرورة ممارسة الحق الأصيل في الدفاع من قبل الدولة المعتدى عليها، فإن أي تعرض للبنية التحتية الحيوية لإيران سيواجه برد مقابل ومتناسب، وستقع المسؤولية القانونية الكاملة وجميع التبعات الناجمة عن أي تصعيد إضافي على عاتق من بدأه.



