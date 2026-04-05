انعكاسات يومية للحرب ضد إيران في وسائل الإعلام العالمية

وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: بعد مرور 36 يومًا على بدء العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، لم تتحقق الأهداف المعلنة لهذه العملية فحسب، بل تتضح أيضًا دلائل متزايدة على جمود استراتيجي وهزائم ميدانية وسياسية للأطراف المعتدية. هذه الحرب، التي بدأت بهجمات واسعة النطاق وقتل مدنيين، بمن فيهم طلاب أبرياء، سرعان ما اكتسبت أبعادًا بشرية وأمنية واقتصادية واسعة النطاق، وأثارت ردود فعل متباينة في وسائل الإعلام الدولية.

حاولت وسائل الإعلام العالمية، كلٌّ منها بمنهجها الخاص، تشكيل سردية هذه الحرب؛ ويمكن أن يوفر تحليل هذه الانعكاسات صورة أوضح للوضع الحقيقي للحرب وآفاقها.

وسائل الإعلام الغربية

كتبت صحيفة الغارديان في تقرير بعنوان "حرب ترامب على إيران تجاوزت كل منطق وقواعد": "في عالم مضطرب وغير منظم، نشهد الآن مشهدًا مؤسفًا: طرفان مسلحان بأسلحة نووية، دخلا حربًا لمنع دولة ثالثة من الحصول على أسلحة مماثلة؛ حرب، وفقًا لمذكرة كتبها ديفيد تايلر، جلبت الفوضى والموت والدمار إلى الشرق الأوسط، وألحقت عدم الاستقرار وعواقب لا يمكن التنبؤ بها ببقية العالم."



وكتب مركز أبحاث المجلس الأطلسي في تقرير بعنوان "مهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في إيران ليست استراتيجية رابحة": "يحاول الرئيس الأمريكي إجبار إيران على قبول مطالبه، وقد حذر من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم شن المزيد من الهجمات على البنية التحتية الإيرانية. من المرجح أن تنجح الهجمات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية عسكريًا؛ لكن هجمات إيران على البنية التحتية في الخليج الفارسي قد تنجح أيضًا، في حين أنه من غير المرجح أن تُبقي إيران مضيق هرمز مفتوحًا بالكامل أو أن تتجاهل التطورات ببساطة." في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن تحاول إيران تصوير نفسها على أنها المنتصرة وترامب على أنه الخاسر. ولذلك، ستحتاج إدارة ترامب إلى استراتيجية مختلفة لتحقيق النتائج المرجوة.

بعد أقل من 48 ساعة من تصريح دونالد ترامب للأمريكيين بأن الجيش الأمريكي "هزم إيران ودمرها تدميراً كاملاً"، أسقطت إيران طائرة مقاتلة، ما دفع القوات الأمريكية إلى مهمة بالغة الخطورة لإنقاذ جنديين في عمق الأراضي الإيرانية. كما استهدفت إيران مروحيتين من طراز بلاك هوك وطائرة هجومية كانت تشارك في عملية بحث وإنقاذ. وكان الهجوم الإيراني على الطائرة يوم الجمعة هو الأول من نوعه منذ عقود الذي تُسقط فيه طائرة مقاتلة أمريكية بنيران معادية. نجا أحد أفراد الجيش الأمريكي، بينما واصل الجيش الأمريكي البحث عن الآخر.

وقال مسؤول أمريكي إن طاقم مروحية بلاك هوك أصيب بجروح طفيفة فقط، وأن قائد طائرة A-10 ثندربولت قفز بالمظلة بنجاح في المجال الجوي الكويتي. قد تُشكّل هذه التطورات نقطة تحوّل للأمريكيين في الحرب، إذ باتت رواية البيت الأبيض للحرب، التي تُركّز على النجاحات العسكرية الأمريكية وتُقلّل من شأن التهديدات الإيرانية المتبقية، تتعارض مع الحقائق المُرّة على أرض الواقع. »

وسائل الإعلام العربية والإقليمية

أفادت قناة الجزيرة يوم الجمعة بنجاح إيران في إسقاط طائرات مقاتلة أمريكية متطورة، وكتبت: في تطور هام في الصراع العسكري الدائر في الشرق الأوسط، أفادت مصادر أمريكية وإيرانية بتحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 داخل الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمروحيتين. كما وردت أنباء عن تحطم طائرة مقاتلة أمريكية أخرى.

في مقال بقلم أنطوان دوحي، تناقش صحيفة الشرق الأوسط التحديين المزدوجين اللذين يواجهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جهة، حرب مع إيران، ومن جهة أخرى، صراع داخلي عميق بين الحركة الجمهورية القومية الراديكالية والحركة الديمقراطية الليبرالية التعددية. ووفقًا للكاتب، فإن هذا الانقسام ليس سياسيًا فحسب، بل يرتبط أيضًا بالهوية والقيم والمجتمع، وقد امتد تأثيره إلى أوروبا الغربية.

في مقابلة مع الخبير الاقتصادي حسن مقلد، كتب المسيرة: "يمر الاقتصاد الإسرائيلي بأسوأ حالاته منذ عقود، حيث بلغ الانكماش 2.5% في الربع الأول من هذا العام، مع احتمال وصوله إلى 9.5% في حال استمرار الحرب. وتشمل الخسائر أكثر من 76 ألف شركة متضررة أو مفلسة، وخسائر يومية تتراوح بين مليوني و2.5 مليون دولار، وإغلاق ميناء إيلات، وتوقف النشاط الاقتصادي في الشمال بنسبة 30% بسبب الجبهة اللبنانية، وأزمة طاقة ناجمة عن استهداف مصفاة حيفا".

في مقالٍ لجهاد حيدر، أكّد موقع العهد أن الأثر الحقيقي للمقاومة في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل تجاوز النتائج المباشرة على الأرض، والأهم من ذلك، أنه غيّر "بنية تقديرات العدو وحساباته". قبل هذه الحرب، كان الاعتقاد السائد أن حزب الله لا يستطيع خوض صراع واسع النطاق بسبب محدودياته، لكن المقاومة على أرض الواقع أثبتت خطأ هذا الافتراض. تكمن القوة الحقيقية للمقاومة لا في كثافة النيران، بل في "القدرة على الصمود تحت الضغط دون الانهيار". وقد أدى ذلك إلى إرباك توقعات العدو، وتقليل حماسه لتوسيع الاحتلال، وتسبب في أزمة مصداقية للخطاب السياسي لمعارضي المقاومة داخل لبنان.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة الميادين عن استغلال أبناء الرئيس الأمريكي للحرب ضد إيران، حيث كتبت: "يُتهم إريك ودونالد ترامب الابن، نجل دونالد ترامب، بمحاولة التربح مالياً من حرب أشعلها والدهما. ويعتزم الاثنان، من خلال شركة بافروس التي تأسست حديثاً، بيع طائرات اعتراضية بدون طيار لدول الخليج الفارسي". تأتي صفقة بيع هذه المعدات الدفاعية في وقتٍ قاد فيه ترامب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخرًا هجماتٍ على إيران بالتنسيق مع إسرائيل. وقد زادت هذه الهجمات من حدة التوترات في المنطقة، وأثارت قلق دول الخليج الفارسي بشأن أمنها. ويستغل أبناء ترامب هذا الجو من الخوف والحاجة إلى "الحماية" لتسويق منتجاتهم.

وكتبت سيفلي نورييفا في صحيفة "تركية غازيتسي" التركية: "أصبحت نتائج العملية التي تتبعها الولايات المتحدة وإسرائيل معًا غير قابلة للتنبؤ، لأن الواقع على الأرض يُظهر بوضوح أن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها. وفي الوقت نفسه، تبرز المقاومة الإيرانية كعامل حاسم. وقد تحدى الموقف الذي اتخذته الحكومة والنظام السياسي الإيرانيان العديد من الافتراضات الراسخة. وعلى وجه الخصوص، لم تتوافق البنية الاجتماعية للبلاد وردود أفعالها مع حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل. وترتبط تصريحات ومواقف دونالد ترامب المتناقضة أحيانًا ارتباطًا مباشرًا بهذه المقاومة غير المتوقعة."

وسائل الإعلام الصينية والروسية

كتبت شبكة CGTN الصينية عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين كوسيط في الحرب الأخيرة: يقول وانغ جين من جامعة شمال غرب الصين إن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد إيران، ويبدو أن دعواتها المتكررة للحوار تفتقر إلى الصدق. كما أن روسيا والدول الأوروبية إما تستفيد من ارتفاع أسعار النفط أو تدين إيران بشدة لإغلاقها مضيق هرمز. في هذا الوضع، برزت الصين كوسيط أكثر ملاءمة ولعبت دورًا بناءً.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، تزعم كارين كوياتكوفسكي، الموظفة السابقة في البنتاغون والتي أصبحت لاحقًا مُبلغة عن المخالفات، أن إقالة الجنرال راندي جورج واثنين من كبار القادة الآخرين من قبل هيغسيت (وزير الحرب الأمريكي) هي مؤشر على تنامي الفساد في وزارة الدفاع في خضم الحرب مع إيران. ووفقًا لها، كان لدى الجنرالات المُقالين خبرة عملياتية وفهم جيد لجاهزية الجنود الشباب وسلوكهم. يعتبر هؤلاء القادة الحرب مع إيران "غير شرعية وغير ضرورية"، ويعتقدون أن دوافع سياسية وأنانية، بالإضافة إلى الضغوط الإسرائيلية، تلعب دورًا فيها.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، قال تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي المحافظ، في برنامجه الصوتي إن الحرب مع إيران أدت إلى "نهاية الإمبراطورية الأمريكية". وأشار إلى تصريحات ترامب بأنه طلب من حلفائه "أخذ زمام المبادرة" في فتح مضيق هرمز؛ ويرى كارلسون أن هذا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على لعب دور "شرطي العالم". ووفقًا لكارلسون، فإن الدولة القادرة على استعادة النظام في الخليج الفارسي هي التي تحكم العالم فعليًا. وقد اضطلعت الولايات المتحدة بهذا الدور منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أزمة مضيق هرمز أظهرت أنها لم تعد قادرة على القيام بذلك. حتى التدمير الكامل لإيران لن يحل المشكلة، إذ يمكن للجيش المتبقي تعطيل الممر بسهولة باستخدام الألغام والطائرات المسيرة. ونتيجة لذلك، لا يوجد مخرج آخر للنزاع مع طهران سوى الحل الدبلوماسي. وصف كارلسون نهاية الإمبراطورية الأمريكية بالمأساة، لكنها ليست نهاية الولايات المتحدة. ويرى أن بإمكان أمريكا توجيه اهتمامها نحو نصف الكرة الغربي، ولم تعد بحاجة إلى احتلال بلدان بعيدة.

وسائل الإعلام الإسرائيلية

كتب إسرائيل هيوم: أثار إسقاط طائرة أمريكية فوق إيران مخاوف جدية في سلاح الجو الإسرائيلي. يحذر الطيارون الإسرائيليون من أنه حتى بدون أي أخطاء من جانبنا، هناك خطر تحطم الطائرة في أي مهمة. على الرغم من أن إسرائيل مستعدة لسيناريو تحطم طائرة في أراضي العدو، إلا أن أبعاد مثل هذه الحوادث أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. يتمثل القلق الرئيسي للطيارين في إمكانية استهداف طائرة إسرائيلية مأهولة فوق إيران. يقول الطيارون إن هذا يعتمد على الإحصائيات والاحتمالات. في الأسابيع الأخيرة، تم اكتشاف أعطال فنية في العديد من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. الطيارون مجهزون بمعدات الإنقاذ الذاتي وتحديد المواقع. بعد الحادث، سيجري سلاح الجو الإسرائيلي مراجعة معمقة لتقليل مخاطر العمليات المستقبلية فوق إيران. حاليًا، الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية إنقاذ طياريها، وإسرائيل على علم بالتطورات فقط.

في تحليلٍ له، أقرّ معاريو بالارتباك الذييكتنف تعامل الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، واختلاف وجهات النظر بين الجانبين، وكتب: "في إسرائيل، يُقدّر أنه طالما استمرت الحرب مع إيران، فمن غير المرجح أن نشهد انتفاضة في هذا البلد. تريد إسرائيل زيادة الضغط من خلال شنّ هجمات انتقائية على البنية التحتية الحيوية لإيران (الكهرباء، المياه، الغاز، محطات توليد الطاقة، محطات تحلية المياه)، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك".

ووفقًا لموقع "واي نت نيوز"، تُظهر وثائق الاستخبارات الأمريكية أن إيران قامت بإصلاح منصات إطلاق الصواريخ ومخابئها تحت الأرض في غضون ساعات قليلة من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأعادتها إلى وضعها التشغيلي. كما لا تزال إيران تمتلك مخزونًا كبيرًا من الصواريخ وقاذفات الصواريخ المتنقلة. ولا تستطيع وكالات الاستخبارات الأمريكية تقدير عدد قاذفات الصواريخ المتبقية لدى إيران بدقة عالية، لأن إيران تستخدم عددًا كبيرًا من قاذفات الصواريخ الوهمية.



كتب ماريو: في أعقاب تصريحات مسؤولين عسكريين إسرائيليين بأن "تفكيك حزب الله" ليس هدفًا واقعيًا، وأن الهدف الحقيقي هو نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، أبدى سكان شمال إسرائيل غضبًا وإحباطًا شديدين، وتصاعدت حدة الخلافات الصهيونية الداخلية في هذا الصدد. يقول الصهاينة إن إسرائيل قد نكثت بوعودها مرة أخرى وتخلت عنها. ويقول الإسرائيليون إنه بعد أن أُبلغوا بهزيمة حزب الله، فإن الحديث الآن عن إدارة التهديد بدلًا من إنهائه لا يعني سوى تأجيل جولة الصراع القادمة. وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت: منذ بداية الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، استخدم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت خطابًا دينيًا قويًا ودعا إلى الصلاة باسم يسوع المسيح من أجل النصر العسكري الأمريكي. وقد أثار نهجه ردود فعل قوية، بما في ذلك من البابا ليو الرابع عشر، الذي قال، دون أن يسمي هيغسيت، إن رسالة المسيحية تتعارض مع "الهيمنة". يحمل هيغست وشمًا على جسده عبارة "بمشيئة الله" (شعار من شعارات الحروب الصليبية)، ويصف فصل الدين عن الدولة بأنه "خرافة يسارية". ويحذر منتقدوه من أنه ينظر إلى الحرب مع إيران على أنها "معركة كونية" بين الخير والشر، مما قد يعقد العلاقات بين الكنيسة والدولة ويؤدي إلى نفور الجنود غير المسيحيين وغير المتدينين. وقد دافع البنتاغون عن هيغست، قائلاً إنه مسيحي مثل كثير من الأمريكيين، وأن القادة السابقين كانوا يصلّون من أجل جنودهم. ومع ذلك، تتزايد الانتقادات الموجهة لنهجه المتشدد.

