الحكومة الايرانية: استهداف المستشفيات جريمة حرب .. تضرر أكثر من 105 ألف منشأة مدنية

وأفادت وکالة مهر للأنباء، ان السيدة "مهاجراني" صرحت، اليوم الأحد حيث اليوم الـ37 من الحرب العدوانية الأمريكية–الصهيونية على إيران، بأن عدة مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية تعرضت لهجمات العدو خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن 30 جامعة في مختلف أنحاء البلاد قد استهدفت، ما يعكس استمرار الهجوم على التقدم العلمي والمعرفي في إيران.



وأضافت، أن العدوم الذي استهدف جسر B-1 في مدينة كرج (غربي العاصمة) ومركز بحوث البلازما والليزر، الهدف منه تدمير الإنجازات العلمية البارزة في البلاد؛ فالعدو ليس سعيدا بهذا المستوى من الازدهار والتقدم الذي حققته إيران في مجالات العلوم والتكنولوجيا.



وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، إلى الهجوم الذي طال مجمع البتروكيماويات في مدينة ماهشهر (بمحافظة خوزستان /جنوب غربي البلاد)؛ مبينة أنه أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 170 آخرين، واعتبرت أن هذا الهجوم دليل على نجاح إيران في ربط العلم بالصناعة، واشادت باسم الحكومة بجهود العلماء والأساتذة الذين ساهموا في تحقيق هذا التقدم.



كما تطرق "مهاجراني" الى الهجوم الغاشم على مستشفى "دل‌آرام سينا" للطب النفسي؛ مؤكدة بأنه يرقى الى جريمة حرب ممنهجة، فضلا عن الهجوم على محطة الطاقة النووية في بوشهر (جنوب ايران) والذي أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحماية، وأشارت إلى الجهود المستمرة من قبل الهيئة الوطنية للطاقة الذرية ومحافظة بوشهر لتطمين المواطنين وتحفيزهم على مواصلة حياتهم الطبيعية رغم تداعيات الحرب.



وفي الختام، اهابت هذه المسؤولة، بالمواطنين ان يتابعوا المستجدات والأخبار عبر المصادر الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات.

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