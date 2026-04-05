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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٦:٣٢ م

النائب الاول للرئيس الايراني: ترامب لا يزال في العصر الحجري

النائب الاول للرئيس الايراني: ترامب لا يزال في العصر الحجري

رد النائب الاول للرئيس الايراني محمدرضا عارف، على تفوّهات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قائلا: ان من يضحي برفاهية شعبه مقابل تهديد الآخرين، ما زال في "العصر الحجري".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب النائب الأول للرئيس الإيراني على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد: تحدث ترامب الليلة الماضية عن عجزه عن توفير «رياض الأطفال والرعاية الصحية» للشعب الأمريكي بحجة الحرب، واليوم يهدد إيران بتدمير «محطات الطاقة والجسور». ان من يضحي برفاهية شعبه مقابل تهديد الآخرين، ما زال في «العصر الحجري». لكن إيران اختارت طريقًا آخر: الاعمار، حتى تحت الضغوط.

رمز الخبر 1969734

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