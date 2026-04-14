باكستان تعلن استعدادها لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتخذ مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية موقفًا بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لقناة الجزيرة بأن المسؤولين الباكستانيين عرضوا استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وأكد المصدر أنه لم يتم تحديد موعد أو وقت للجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وكانت وكالة رويترز قد زعمت سابقًا، نقلاً عن مصادرها، أن فريقي التفاوض الأمريكيين والإيرانيين سيعودان إلى إسلام آباد في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

وفي وقت سابق، زعمت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة وإيران تدرسان عقد جولة جديدة من المحادثات وأن المناقشات جارية بشأن تفاصيلها.

وزعمت الوكالة الإعلامية: أن الجانبين اتفقا بالفعل على عقد جولة جديدة من المحادثات، لكن لم يتم تحديد مكان انعقادها بعد. تم ترشيح إسلام آباد مجدداً كمكان محتمل لاستضافة الجولة القادمة، إلى جانب جنيف.

وذكرت وسائل الإعلام أن الجولة الجديدة قد تُعقد يوم الخميس.

