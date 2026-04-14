١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٣:١٠ م

السفير الإيراني لدى بكين: الصين لم ترسل إلى إيران أي أسلحة

رفض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين مزاعم واشنطن بأن بكين سلّحت إيران، مؤكداً عدم نقل أي أسلحة من الصين إلى إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى عبد الرضا رحماني فضلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين، مزاعم واشنطن بأن بكين سلّحت إيران، مؤكداً عدم نقل أي أسلحة من الصين إلى إيران.

وفي إشارة إلى نهج السياسة الخارجية الصينية، أضاف: "سياسة بكين واضحة، وتقوم على مواجهة الأحادية ودعم التعددية".

كما شدد رحماني فضلي على أهمية التعاون الإقليمي، قائلاً: "تؤكد إيران على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول الخليج الفارسي".

وأوضح السفير الإيراني لدى بكين: "إذا كانت الولايات المتحدة تنوي التعبير عن مواقفها، فعليها طرح هذه القضية في إطار المفاوضات، لا من خلال تصعيد التوترات العسكرية".

جواد ماستری فراهانی

