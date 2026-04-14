حاملة الطائرات "بوش" تتجنب عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الموقع الإعلامي للبحرية الأميركية اورد نقلاً عن مسؤولين اميركيين أن حاملة الطائرات بوش ومجموعتها الضاربة تقوم بدورية في أفريقيا وتغادر مسار البحر الأبيض المتوسط.

وجاء في هذا التقرير أن حاملة الطائرات بوش تجول حالياً قبالة سواحل ناميبيا، وأن مسارها الجديد يتجنب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه المجموعة البحرية اختارت المسار الأطول الذي يلف حول قارة أفريقيا للوصول إلى مياه غرب آسيا، وذلك تجنباً للهجمات الصاروخية التي تشنها أنصار الله في اليمن.

