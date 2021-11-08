محاولة اغتيال فاشلة، من المستفيد الحقيقي في هذه القضية؟

وكالة مهر للأنباء، انه خصصت معظم المقالات الإيرانية اليوم لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث بحثوا في أسباب الاغتيال و کتبت صحيفة سياست روز عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقالها، من المستفيدالحقيقي في هذه القضية؟

و فیما یلی اهم مقالات الصحف الایرانیة الصادرة الیوم :

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقالها، من المستفيد،..المعيار والمبدأ الاول في اي تحقيقات جنائية هو البحث عن المستفيد , وانطلاقا من هذا المبدأ يمكن البحث عن الجهة التي تقف وراء هذه المحاولة .

في الحقيقة تصب هذه المحاولة لصالح خلط الأوراق بشأن مسؤولية حكومة الكاظمي في أحداث الجمعة الدامي حيث سقط عدد كبير من المتظاهرين السلميين ضد نتائج الانتخابات بين قتيل وجريح برصاص القوى الامنية بالمنطقة الخضراء ببغداد .

وتخدم هذه المحاولة الجهات المؤيدة لبقاء القوات الامركية في العراق عبر تفجير الاوضاع ومن ثم طرح ذريعة ضرورة بقاء هذه القوات .

كما تخدم هذه المحاولة اهداف نفس هذه الجهات لاضعاف قوى المقاومة عبر الصاق الاتهام بها وايجاد اجواء صراع داخلي لاستنزاف المقاومة.

وهذا ما يحدث اليوم بالفعل على صعيد فبركة سيناريو لالصاق الاتهام بصورة ضمنية بتيارات في المقاومة.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها، العراق يقف على عتبة أزمة كبيرة، ..قوى المقاومة العراقية ترى ان هناك غموضا كبيرا يلف محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. و تطرح هذه القوى رؤية تقول ان ما حدث يخدم فسح المجال امام حكومة الكاظمي لتبرير استخدام القبضة الحديدية لقمع الاحتجاجات والمظاهرات ضد نتائج الانتخابات وتعتم على مسؤولية هذه الحكومة في احداث الجمعة الدامية.

إن هذه الرؤية تتحدث عن وجود شكوك جدية بشأن هذه المحاولة, وإحتمال كونها مخططا لإضعاف المقاومة وتستشهد هذه الرؤية بوجود تضارب في البيانات الرسمية الصادرة حول تفاصيل هذه المحاولة كما تستشهد بعدم تحرك نظم الدفاع الجوي في السفارة الامريكية القريبة من موقع الحادث رغم اقتراب ثلاث مسيرات من الاجواء في عملية الاغتيال هذه وحسب الرواية العراقية الرسمية.

كما تلسط هذه الشكوك الضوء على الجهات المستفيدة من وراء هذه العملية اي الجهات المعروفة بعداءها لتيار المقاومة .

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في تقريرها، منصور هادي يستنجد بأمريكا ضد أنصار الله، .. التقى المبعوث الامريكي الخاص باليمن " تيم ليندركينغ " بالرئيس اليمني المستقيل الهارب منصور هادي في مقر اقامة الاخير باحد الفنادق بالعاصمة السعودية الرياض.

وتقول محافل ىبلوماسية غربية، هادي ألح على ليندركينغ بضرورة تصعيد الضغوط الدولية على حركة أنصار الله لوقف تقدمها في مأرب وحسب هذه المحافل لقاء ليندر كينغ ومنصور هادي دار حول محور مسار الاحداث في محافظة مأربي حيث توشك القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية على تحرير مدينة مأرب نفسه واسيطرة في نفس الوقت ايضا على مناطق الابار النفطية في محافظة مأرب وكل ذلك وسط تصاعد مخاوف التحالف السعودي ومنصور هادي من خسارة اخر مواقع لهما بشمال اليمن.

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، تبعات محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي، .. العراق مقبل على مواجهة تبعات سلبية لايمكن الاستهانة بها على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسواءا اكانت محاولة الاغتيال الفاشلة واقعية كما تقول السلطات العراقية او مشكوك فيها ومجرد سيناريو تقف جهات ومحافل تدور في الفلك الامريكي وراءها كما تقول قوى المقاومة العراقية .

إن من المستبعد أن يكشف المستقبل القريب عن حقيقة الأمر ولكن العراق مقبل مع ذلك على مواجهة تداعيات هذا الحدث فالاجواء الرسمية في بغداد وبعض القوى والتيارات بدأت بالتحرك لطرح موضع السيطرة على السلاح خلف ذريعة تتحدث عن ضرورة حصر حمل السلاح بيد الجيش وقوى الامن, وهذا يعني تصعيد الضغوط على الحشد الشعبي الذي يرى بانه المستهدف من وراء ما يراه بانه سيناريو محاولة اغتيال مفبرك هدفه اضعاف المقاومة وبالطبع تجريده من السلاح .ولكن مع كل ذلك قد تتصاعد الاجواء وسط تبادل للاتهامات ولكن من المستبعد ان يغامر احد بدخول مواجهة وخوض حرب اهلية لن يكون فيها رابح ابدا بل خسارة للجميع.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان، الجانب الآخر لفشل الديمقراطيين، كتبت صحيفة خراسان عن تراجع شعبية الحزب الديمقراطي بامريكا.. هزيمة مرشح الحزب الديمقراطي مقابل منافسه الجمهوري لتولي منصب عمدة ولاية فرجينيا مؤشر سلط الضوء على تراجع شعبية الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة .

إن تراجع شعبية الديمقراطيين حسب إستطلاعات الرأي ترتبط بفقدان الثقة لدى عدد متزايد من الأمريكيين بقدرة وكفاءة بايدن بعد تزايد هفواته وزلاته الكلامية وحالات نسيانه , كما ترتبط بالهزيمة الامريكية المذلة في افغانستان وبعدم تحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم السيطرة بالشكل المطلوب على تفشي كورونا .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرلها حول، تحذيرات جنرال صهيوني من إنهيار "إسرائيل"، .. قال الجنرال "اسحاق بريك" قائد وحدات الاحتياط في القوات الصهيونية ان هذا الكيان غير قادر على خوض حرب بعدة جبهات هذا الجنرال الصهيوني حذر من أن "إسرائيل" ستسير نحو الفناء والزوال إذا ما غامرت بخوض حرب شاملة على عدة جبهات

ونوه الى تحول الحياة الى جحيم في الكيان الصهيوني بسبب الصواريخ الفلسطينية بحربه الاخيرة على غزة مشددا بان هذا الكيان سيواجه الاف الصواريخ يوميا في حالة انزلاقه بحرب شاملة بالمنطقة.

مصدر: العالم