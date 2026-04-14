بقائي: الوطن بالنسبة للإيرانيين يتجاوز مجرد الانتماء للأرض والماء

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن ذلك جاء في تغريدة لـ"بقائي" عبر منصة "اكس" الاجتماعية، مرفقة بصورة لأحد المدافعين عن الوطن الذي نال درجة التضحية الرفيعة في طريق الدفاع عن البلاد.

و في هذا الصدد، كتب ايضا: "الوطن بالنسبة للإيرانيين يتجاوز مجرد الانتماء للأرض والماء والتعلق بهما؛ الوطن للإيرانيين هو إرث ثمين يمتد لحضارة عمرها آلاف السنين، انتقلت عبر القرون والعصور من الأجداد إلى الابناء والأحفاد."

وتابع:"هذ السمة الحضارية هي التي جعلت، بروحها المعنوية، جميع المعتدين يندمون على ما فعلوا وأخضعت الأعداء لإرادتها."

وختم مؤكدا :" هكذا هي ايران، کانت وستبقى شامخة عبر التاريخ".

