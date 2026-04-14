هيلاري كلينتون: موقف الولايات المتحدة من إيران "ضعيف للغاية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في تصريحاتها أن موقف إيران من الملف النووي الإيراني "ضعيف للغاية". وأوضحت أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من القوة والنفوذ اللذين كانت تتمتع بهما في جولات المفاوضات السابقة.

وأكدت كلينتون أن التوازنات الإقليمية والدولية شهدت تطورات عديدة في السنوات الأخيرة، مما أثر على قدرة الولايات المتحدة على فرض شروطها أو توجيه المفاوضات نحو ما تريده.

وفي جزء من خطابها، الذي نُشر أيضًا على منصة إكس، قالت إنه من الغريب أن أحدًا لم يُخبر دونالد ترامب باحتمالية قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز.

وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة إلى أنها في كل حرب شاركت فيها سابقًا، أخذت في الاعتبار احتمال قيام إيران بذلك.

أشارت كلينتون إلى تجربتها السابقة في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدت أنها شهدت محاولات نتنياهو المتكررة لإقناع رؤساء الولايات المتحدة بالدخول في حرب لا نهاية لها مع إيران.

وأعلنت أنها أجرت مفاوضات مطولة مع نتنياهو وفريقه العسكري بشأن هذه القضية، ولم تستجب قط لهذه المطالب، لعدم وضوح مآل هذه الحرب.

