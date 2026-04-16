مكالمة هاتفية بين "نبيه بري" و "قاليباف"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أجرى رئيس مجلس الشورى الإسلامي " محمد باقر قاليباف" و رئيس البرلمان اللبناني " نبيه بري" مكالمة هاتفية اليوم الخميس، تناولا فيها آخر التطورات في المنطقة.

وحسب التقارير، فقد ركز الاتصال بين الطرفين على آخر التطورات في الجنوب اللبناني الذي يتعرض لهجمات واعتداءات وغارات صهيونية.

وأكد كل من "بري" و"قاليباف" على ضرورة أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان قبل أي إجراء آخر.

وكان قد كتب قاليباف في وقت سابق على صفحته الشخصية قبل هذا الاتصال:" وقف إطلاق النار في لبنان سيتحقق باستبسال حزب الله ووحدة محور المقاومة."

وأكد :" "المقاومة وإيران روح واحدة، في الحرب وفي وقف إطلاق النار""

/انتهى/