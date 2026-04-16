الكرملين: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تُعلن قط أن إيران تسعى لصنع أسلحة نووية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي، قال ديمتري بيسكوف: "روسيا على اتصال مع الجمهورية الإسلامية وتدين العدوان على إيران. ندعو جميع الأطراف المتورطة في النزاع حول إيران إلى ضبط النفس".

وأشار إلى أن روسيا ستواصل التعاون المتبادل مع إيران، قائلاً: "حذرت روسيا والصين من العواقب الوخيمة لحل القضية الإيرانية بالقوة، ومن التأثير السلبي لهذا النزاع على الأمن العالمي".

وقال بيسكوف: "تأمل موسكو في استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وعدم استئناف الهجمات".

وفي إشارة إلى خطة الولايات المتحدة لحصار مضيق هرمز، قال المسؤول الروسي: "تدعو روسيا جميع الأطراف إلى ضمان حرية الملاحة التجارية في المنطقة المحيطة بإيران. ستُلقي تداعيات الصراع حول إيران ونقص النفط في السوق العالمية بظلالها على العالم لفترة طويلة".

وأضاف بيسكوف: روسيا ليست طرفًا في الصراع حول إيران. كان من الممكن أن تكون المبادرة الروسية لنقل اليورانيوم المخصب من إيران حلاً جيدًا، لكن الولايات المتحدة رفضتها.

وقال: لم تُعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قط أن إيران تسعى لصنع أسلحة نووية. إن مبادرة نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا ليست قيد المناقشة حاليًا، لكننا مستعدون للعودة اليها.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: كان الوضع في محطة بوشهر النووية بعد الهجمات خطيرًا للغاية، لكن لم تكن هناك أي عواقب سلبية. وتأمل روسيا ألا تقع هجمات أخرى على محطة بوشهر النووية.

/انتهى/