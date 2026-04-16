وزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الايراني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف ان قائد الثورة الاسلامية اكد في رسالته بمناسبة النوروز على العلاقات الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان.

واعرب الوزير مؤمني في اللقاء الودي عن شكره لنظيره الباكستاني على رسالته للتعزية باستشهاد قائد الثورة وقال ان زيارته الحالية لطهران مؤشر على عمق العلاقات بين البلدين.

واكد في الختام على وجود مجالات التعاون الواسع بين البلدين وقال ان بامكاننا التعاون في مجالات عديدة بما فيها الاقتصاد والامن والحدود مشيرا الى ان هذه هي الزيارة الخامسة لوزير الداخلية الباكستاني لايران خلال العام الماضي.

وفي مستهل اللقاء، قدم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التعازي باستشهاد قائد الثورة وقال: اننا حزينون للغاية في هذا المجال.