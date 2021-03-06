السفير الروسي لدى ايران يسلم ولايتي رسالة من بوتين لقائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه في بداية اللقاء، وصف ولايتي روسيا وإيران بصديقين مهمين وجارين مستقرين، وقال إن تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين البلدين عامل مهم في استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد على أن "العلاقات الإيرانية الروسية استراتيجية مع الحفاظ على الاحترام المتبادل".

وفي إشارة إلى بعض التطورات الإقليمية والدولية، قال: "ان المحافل والتطورات الإقليمية الاخيرة أدت إلى مزيد من التعاون والتفاعل بين طهران وموسكو، حيث ان زيارات المسؤولين بين البلدين عامل مهم في عملية تعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف ولايتي: "إن الوضع الحالي في المنطقة يجعل البلدين متواجدين في مجالات أخرى بالتنسيق مع بعضهما البعض، وبالتأكيد سيستمر التعاون في التوسع وسيستمر بشكل أكثر تنوعا".

وقام السفير الروسي لدى إيران لافان جاغاريان خلال لقائه مع مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بتسليمه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقائد الثورة الاسلامية سماحة السيد على الخامنئي ردا على رسالته الاخيرة.

وفي هذا الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر مع التأكيد على التنمية الشاملة للعلاقات في مجالات الدفاع والنفط والنووي والصناعة والزراعة والتنمية التجارية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

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