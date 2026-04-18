١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٢٨ ص

متكي: البحرين شريكة في العدوان على بلادنا

في رد فعل عنيف على تطاولات ممثل البحرين قال "منوجهر متكي": لماذا أسستم قاعدة الأسطول الخامس في البحرين إذاً؟

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "منوجهر متكي"، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد بين المجالس في إيران، رداً على تطاولات النائب البحريني: وكأن كلمة ممثل البحرين الوقحة صادرة عن ممثل أمريكا أو إسرائيل!

وأضاف: 40 عام وأنتم تدفعون رواتب الإرهابيين الأمريكيين الذين أسسوا قواعدهم لتهديد الأمن الإيراني. لماذا أسستم قاعدة الأسطول الخامس الذي يستخدم للعدوان على الأهداف المدنية والصناعية؟

وأشار متكي: مدينة البحرين الصغيرة وهبت 3 ملايين متر مربع من أراضيها، والبنية التحتية من المطارات والفنادق وغيرها لأمريكا. أنتم شركاء في العدوان على بلادنا.

