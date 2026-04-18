نبويان: أي هجوم على حزب الله، أو المقاومة العراقية، أو أنصار الله سيعتبر هجوماً على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف حجة الإسلام سيد محمود نبويان خلال التجمع الجماهيري لأهالي أراك مساء الجمعة: "أقرت لجنة الأمن القومي أنه لن يكون لأي دولة توفر قواعد لأعداء إيران أو تفرض عقوبات على الشعب الإيراني الحق في المرور عبر مضيق هرمز".

وتابع قائلاً: "وفقاً لقرار لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشورى الإسلامي، سيُعتبر أي هجوم على حزب الله في لبنان، أو المقاومة العراقية، أو أنصار الله في اليمن، هجوماً على إيران، وسيدخل الشعب الإيراني في حرب مع المعتدي، وهذا إنجاز استراتيجي لجبهة المقاومة".

وفي إشارة إلى تطورات وقف إطلاق النار في لبنان، صرّح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: "خلال الحرب، منعنا مرور السفن العسكرية والتجارية، وخلال فترة وقف إطلاق النار، كان شرط إيران هو إرساء وقف إطلاق النار في لبنان، وعندما رأينا أن العدو ما زال يقصف لبنان، أصدرنا أمرًا بإغلاق مضيق هرمز بالكامل حتى إعلان وقف إطلاق النار".

وقال حجة الإسلام نبويان، مؤكدًا أن عهد سيادة الشعب الإيراني قد حلّ: "الشعب الايراني ، متحدا خلف قائد الثورة، سيسحق أمريكا تحت أقدامه".

كما حذّر دول المنطقة، بما فيها البحرين والسعودية، قائلاً: "إذا انتُزع أمن الشعب الإيراني، فلن تنعم أي دولة في المنطقة بالأمن، ولو استُهدفت البنية التحتية للكهرباء في إيران، فإن جميع دول المنطقة والكيان الصهيوني سيغرقون في ظلام دامس".

حذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، مضيفاً: إذا كنتم تعتقدون أنكم تستطيعون تخويف الشعب الإيراني باغتيال قادتنا ومسؤولينا، فأنتم مخطئون جداً، لأن هذا الشعب يردد شعار "هيهات منا الذلة" وسيقاتل يزيديي العصر حتى النهاية، مثل سيد الشهداء (عليه السلام).

