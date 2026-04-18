  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٠٤ ص

قاليباف يفنّد أكاذيب ترامب

قاليباف يفنّد أكاذيب ترامب

نشر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" يفند فيها أكاذيب ترامب.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" يفند فيها أكاذيب ترامب.

وكتب قاليباف:

1- طرح الرئيس الأمريكي خلال ساعة واحدة سبعة ادعاءات، وجميعها كاذبة.

2- لم ينتصروا في الحرب عبر هذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يصلوا إلى مبتغاهم في المفاوضات عبر الأكاذيب أيضاً.

3- مع استمرار الحصار، لن يظل مضيق هرمز مفتوحاً.

4- حركة العبور والملاحة في المضيق ستتم حصراً بناءً على "المسار المحدد" ووفقاً لـ "تصريح إيراني".

5- الميدان هو من يحدد وضع مضيق هرمز وقواعده، سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً، وليس شبكات التواصل الاجتماعي.

6- الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء أساسي من المعركة، والشعب الإيراني لن تنطلي عليه هذه الخدعة.

7-واختتم قاليباف بدعوة الجمهور لمتابعة الحقائق قائلاً: اقرأوا الأخبار الحقيقية والدقيقة للمفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

/انتهى/

رمز الخبر 1970050

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات