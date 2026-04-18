قاليباف يفنّد أكاذيب ترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" يفند فيها أكاذيب ترامب.

وكتب قاليباف:

1- طرح الرئيس الأمريكي خلال ساعة واحدة سبعة ادعاءات، وجميعها كاذبة.

2- لم ينتصروا في الحرب عبر هذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يصلوا إلى مبتغاهم في المفاوضات عبر الأكاذيب أيضاً.

3- مع استمرار الحصار، لن يظل مضيق هرمز مفتوحاً.

4- حركة العبور والملاحة في المضيق ستتم حصراً بناءً على "المسار المحدد" ووفقاً لـ "تصريح إيراني".

5- الميدان هو من يحدد وضع مضيق هرمز وقواعده، سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً، وليس شبكات التواصل الاجتماعي.

6- الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء أساسي من المعركة، والشعب الإيراني لن تنطلي عليه هذه الخدعة.

7-واختتم قاليباف بدعوة الجمهور لمتابعة الحقائق قائلاً: اقرأوا الأخبار الحقيقية والدقيقة للمفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

