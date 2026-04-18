خوزستان مستعدة لتحويل مسارها التجاري إلى العراق بدلاً من الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح "محمد رضا موالي زاده" اليوم السبت خلال زيارتة إلى محافظة ميسان العراقية ولقائه بالمسؤولين في المنطقة:تم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الاحتياجات العملياتية في الحالات الحرجة و رفض أي مساومة مع العدو.

وأكد قائلاً: يتطلب هذا النقل الموافقة على قانون أو منح صلاحيات خاصة في المحافظات الحدودية للعراق وهو ما نأمل أن يتم على وجه السرعة.

وأعرب محافظ خوزستان بمدينة أهواز(مركز محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد)عن تقديره للدعم الروحي الذي قدمه الشعب والحكومة العراقية خلال الهجوم العدواني، قائلاً: لقد زادت هذه الحرب من التواصل والتلاحم بين البلدين ولن تنسى إيران دعم العراق وثباته إلى جانبها وسنكون معكم في أي خطر يهدد العراق.

اتفاق مع محافظة ميسان لإنشاء سوق حدودية مشتركة

و قال موالي زاده:هناك قدرات كبيرة لتعزيز التواصل بين البلدين عبر محافظتي خوزستان وميسان وقد سبق لمحافظ ميسان بالعراق أن زار خوزستان وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لزيارته السابقة وتعزيز التعاون الثنائي.

وتابع قائلاً: بناءً على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، سيكون تبادل الوفود التجارية وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة على جدول الأعمال.

وأكد موالي زاده مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الحدودية والاقتصادية مع المحافظات العراقية المجاورة، قائلاً: تعتبر محافظة ميسان إحدى الأولويات الرئيسية لمحافظة خوزستان في تطوير الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية نظراً لقربها من خوزستان وتشابهها الثقافي والاجتماعي الكبير.

وأضاف: إن تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سيكون خطوة فعالة نحو تسهيل حركة البضائع والركاب والازدهار الاقتصادي في المناطق الحدودية وخلق فرص عمل مستدامة على جانبي الحدود.