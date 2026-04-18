بدء فتح المجال الجوّي، وتشغيل بعض المطارات تدريجياً منذ صباح اليوم

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت منظمة الطيران الإيرانية في بيانٍ لها: بعد إجراء تقييمات السلامة والأمن وإبلاغ الجهات المختصة، تقرر تشغيل بعض المطارات وبدء فتح المجال الجوي الذي كان قد أغلق نتيجة للعدوان الصهيو-أمريكي على البلاد منذ الساعة السابعة من صباح اليوم.

وحسب البيان فإن فقد تم تفغيل بعض الطرق الجوي شرق البلاد لعبور الطيران الدولي.

وأضاف البيان: تم تشغيل بعض المطارات بشكل تدريجي مع أخذ على أساس الجهوزية الفنية والعملياتية في الأقسام العسكرية والمدنية، لتقديم خدمات النقل للمواطنين.

