أصداء الحرب على إيران في وسائل الإعلام العالمية / ترامب يُفاجأ ميدانيًا

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: منذ بداية العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، لم تتحقق الأهداف المعلنة لهذه العملية فحسب، بل تتزايد الأدلة على وصول المعتدين إلى طريق مسدود استراتيجي وهزائم ميدانية وسياسية. هذه الحرب، التي بدأت بهجمات واسعة النطاق وقتل مدنيين، بمن فيهم طلاب أبرياء، سرعان ما اكتسبت أبعادًا بشرية وأمنية واقتصادية واسعة النطاق، وأثارت ردود فعل متباينة في وسائل الإعلام الدولية. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، لا يزال الطريق أمامنا معقدًا حتى النهاية الفعلية لهذا العدوان.

حاولت وسائل الإعلام العالمية، كلٌّ منها بمنهجها الخاص، تشكيل سردية هذه الحرب؛ ويمكن أن يُسهم فحص هذه الانعكاسات في تقديم صورة أوضح عن الوضع الحقيقي للحرب وآفاقها. وسائل الإعلام الغربية

أكد المجلس الأطلسي في تحليل له أن محاولة بعض الدوائر في واشنطن ربط الحرب الإيرانية بتنافس القوى العظمى، وخاصة الصين، هي مقاربة مضللة. وشدد هذا المركز الفكري الأمريكي على أن بكين لم تكن طرفًا حاسمًا في تشكيل الظروف المؤدية إلى هذا الصراع، ولا تُعتبر طرفًا عسكريًا، كما أنها لا تملك النفوذ أو الإرادة الكافية لفرض نتائج على الأطراف الرئيسية في الحرب. ووفقًا للمجلس الأطلسي، ينبغي البحث عن الدوافع الرئيسية لهذه الحرب في عملية صنع القرار في واشنطن، والحسابات الاستراتيجية للكيان الصهيوني، ورد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن محاولة إقحام الصين في هذه المعادلة، بدلًا من عكس الحقائق على أرض الواقع، تدل على تفكير سطحي في العاصمة الأمريكية.

ويشير التقرير، مستشهدًا بالأنشطة الدبلوماسية التقليدية لبكين، بما في ذلك الدبلوماسية الهاتفية لوزير الخارجية وخطة النقاط الخمس المشتركة مع باكستان، إلى أن هذه الإجراءات جزء من أنماط الصين السابقة المتكررة وغير الفعالة في التعامل مع الأزمات الإقليمية. خلص المجلس الأطلسي إلى الاعتراف بأن النفوذ الصيني، سواءً كان حقيقياً أو مُتصوَّراً، لم يكن كافياً لإقناع طهران بتعديل استراتيجيتها التفاوضية القصوى في محادثات إسلام آباد.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "ناشونال ديسك" التناقض بين تصريح دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها وبين الواقع على الأرض. ووفقاً للوكالة، ادعى الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس أن الحرب "على وشك الانتهاء"، لكن في الوقت نفسه، أرسل البنتاغون 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش. ويضيف التقرير أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) زعمت أن حصار مضيق هرمز لا يزال قائماً، وأن 90% من الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد على التجارة البحرية، قد توقف تماماً.

بحسب القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، لم تتمكن أي سفينة من المرور أمام القوات الأمريكية منذ بدء الحصار. وذكر القسم الوطني، نقلاً عن مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن هدف هذه الاستراتيجية هو انتزاع زمام المبادرة في مضيق هرمز من إيران. في المقابل، انتقد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال الحرب، واصفاً إياها بحرب الوهم التي كلّفت دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات، والتي ستُحاسب الجمهوريين في انتخابات نوفمبر.

وفي تحليل لها، استعرضت صحيفة نيويورك تايمز دروس الحرب الإيرانية للآلة الحربية الأمريكية، وأقرت بأن الجيش الأمريكي وقع في فخ حرب الاستنزاف في الأسبوع الأول من هذا الصراع. ووفقاً لوسائل الإعلام، غيّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معادلة ساحة المعركة باستخدامها أعداداً هائلة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الرخيصة؛ بحيث بلغت تكلفة تدمير كل طائرة مسيّرة ملايين الدولارات لواشنطن، وعشرات الآلاف من الدولارات فقط لطهران.

وخلص التقرير إلى التحذير من أنه، خلافًا للاعتقاد السائد، لم تعد التقنيات العسكرية المتقدمة تضمن الحصانة أو النصر المؤكد، وأن الحرب الإيرانية أثبتت دخولنا عصرًا جديدًا من حرب الطائرات المسيّرة والصواريخ، حيث تُعدّ القدرة على إنتاج أسلحة رخيصة بكميات كبيرة ميزة حاسمة.

وسائل الإعلام العربية والإقليمية

في مقالٍ تناول موقف الدول العربية من الحرب الإيرانية الأمريكية الأخيرة، كتب الميادين: "لطالما نظرت دول المنطقة إلى إيران كعدو، ولكن في ضوء التطورات الأخيرة، فإن نجاح إيران في تغيير الرأي العام لدى العرب والمسلمين وإعادة الأمور إلى نصابها قد يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون مع شعوب المنطقة.

لا شك أن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داخل المنطقة وخارجها، نجحوا في تشكيل رأي عام معادٍ منذ الإطاحة بنظام الشاه بالثورة الإسلامية. بعد الموقف الإيراني البارز والمتميز في دعم المقاومة وشعب قطاع غزة، والذي أدى إلى ثلاث جولات من الحرب المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الصهيوني، بات واضحًا للجميع، ولا سيما للمضللين والمخدوعين، أن هذا الموقف نابع من إيمان راسخ ومبادئ ثابتة، ولا علاقة له بأي حال من الأحوال بالمصالح المادية أو الطموحات الطائفية، كما ادعى البعض.

إن نجاح إيران في تغيير المعنويات العامة للشعوب العربية والإسلامية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قد يحمل في طياته إنجازات أخرى أيضًا، وبهذا، وبعيدًا عن التدخلات الأمريكية السافرة والوقحة، ستبدأ مرحلة جديدة من التعاون مع دول المنطقة، والتي يبدو أنها ستؤدي إلى فقدان جزء كبير من نفوذها في المنطقة والعالم في المرحلة المقبلة.

كتبت صحيفة العهد في مقال لها حول الحصار البحري المفروض على إيران وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران: في ضوء هذا التصعيد، يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1. سيناريو الحصار البحري طويل الأمد

في هذا السيناريو، تسعى الولايات المتحدة إلى خنق إيران اقتصاديًا من خلال السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز ومنعها من استخدام موقعها الجغرافي كورقة ضغط. يُعد هذا الخيار أقل تكلفة عسكريًا، ولكنه ذو تأثير اقتصادي كبير، وقد يؤدي إلى إضعاف إيران تدريجيًا دون إثارة حرب شاملة.

مع ذلك، يكمن خطره في أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد تلجأ إلى تكتيكات حرب غير متكافئة، مثل استهداف السفن أو التهديد بإغلاق المضيق، مما قد يؤدي إلى مواجهة بحرية متقطعة ولكنها مستمرة.

2. سيناريو الهجوم المحدود والموجه

قد تُنفذ واشنطن ضربات عسكرية دقيقة تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، أو البنية التحتية العسكرية، أو البنية التحتية المدنية، بهدف كسر إرادة إيران دون الدخول في حرب شاملة. يحمل هذا السيناريو خطر تصعيد التوترات، إذ قد يُثير أي هجوم ردًا إيرانيًا مباشرًا ضد الدول المجاورة، وإسرائيل، وحلفائها في المنطقة، مما يُوسع نطاق الصراع تدريجيًا.

3- سيناريو حرب إقليمية مفتوحة:

هذا هو السيناريو الأخطر، حيث يتحول الصدام إلى حرب متعددة الجبهات تشمل الخليج الفارسي والعراق وسوريا ولبنان. في هذه الحالة، لن تقتصر الحرب على إيران، بل ستتحول إلى صراع على موارد الطاقة والممرات البحرية والنفوذ الإقليمي بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات عالمية.

وبخصوص إمكانية استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، كتب موقع "عربي 21": تتمحور نقاط الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات الحالية حول ثلاث قضايا رئيسية: البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، وعلاقات طهران مع حلفائها الإقليميين.

وتُعدّ القضية الأكثر تعقيدًا هي البرنامج النووي الإيراني، وهناك خلاف حول مدة تعليق تخصيب اليورانيوم.

تُبذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر المختلفة من خلال إيجاد حلول مقبولة للطرفين. ومن بين السيناريوهات المقترحة إمكانية التوصل إلى ترتيبات انتقالية أو بدائل تقنية لتقليص الخلاف.

... كتب فكرت أكفورات، الكاتب في صحيفة "أيدينليك" التركية: "عندما اندلعت الحرب، اتضحت الحقيقة. انهارت أسطورة حماية أمريكا لدول الخليج الفارسي. فبالنسبة لأمريكا، دول الخليج الفارسي ليست شركاء أمنيين، بل أدوات جيوسياسية تُستخدم وتُهمل عند الحاجة. مع وقف إطلاق النار، كانت أولوية دول الخليج الفارسي منع تفاقم الحرب مجددًا، لأن استمرارها يعني استهداف المنشآت النفطية، وقطع طرق التجارة، وانهيار المراكز المالية. من الواضح أن بضعة أسابيع فقط من الصراع كفيلة بزعزعة الاقتصاد العالمي.

لكن الأزمة الهيكلية ستكون أكبر من ذلك. لقد أثبتت قوة إيران الصاروخية وقدراتها غير المتكافئة ذلك في غضون أسابيع قليلة: معادلة بُنيت دون مراعاة إيران، وعلى إرادة الولايات المتحدة وحدها، محكوم عليها بالانهيار. إن عجز الولايات المتحدة وإسرائيل عن الإطاحة بالنظام الإيراني، رغم كل قوتهما العسكرية، أثبت أن المنطقة لم تعد خاضعة للتدخلات الخارجية. ورغم فقدان قادة بارزين والدمار الهائل الذي خلفته القصف، أثبتت إيران لأصدقائها وأعدائها بمقاومتها و أظهرت الولايات المتحدة صمودًا قويًا يمنعها من الاستسلام للولايات المتحدة وإسرائيل.

وسائل الإعلام الصينية والروسية

وفقًا لشبكة CGTN، كشف جيفري ساكس، الخبير الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي الأمريكي، مؤخرًا عن ما يعتقد أنها الدوافع الحقيقية للولايات المتحدة. جادل ساكس بأن واشنطن تمارس نفوذها في جميع أنحاء العالم لترسيخ هيمنتها على القارة الأمريكية، وربما للتدخل في كوبا في أي وقت.

في آسيا، تسعى الولايات المتحدة إلى استخدام الهند في منافستها الاستراتيجية مع الصين، بينما اعتمدت في الشرق الأوسط على إسرائيل لتعزيز أجندتها وتوسيع سيطرتها الإقليمية. وأوضح ساكس أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو شرعية أخلاقية. وقال إنه على الرغم من تصوير هذه الإجراءات غالبًا على أنها محاولة "لتحرير العالم"، إلا أنها في نهاية المطاف تمثل محاولة لفرض هيمنة عالمية.

ووفقًا لوكالة تاس، يعتقد خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن، أن تحرك الولايات المتحدة لفرض حصار بحري واسع النطاق على الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي يشير إلى فشل جهود الوساطة الدولية. تهدف إسلام آباد إلى حل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا له، فإن هذه الخطوة لن تزيد التوترات في المنطقة فحسب، بل ستخلق أيضًا عقبات جديدة أمام إمكانية استئناف المحادثات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الحالي. بعد محادثات 11 أبريل في إسلام آباد، أعلنت إدارة ترامب أنها بدأت بتنفيذ خطة الحصار البحري في 13 أبريل.

بينما يركز الجانب الأمريكي الإسرائيلي على العمليات الهجومية المركزة والاستهداف القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يحل محل استراتيجية ذات أهداف واضحة ومحددة، ويخنق المبادرة على المستويات الأدنى. خلاصة القول، من وجهة نظر المحلل، هي أن الضربات الدقيقة الأمريكية الإسرائيلية، والحرب السيبرانية، والحرب الإلكترونية فشلت في كسر صمود إيران لأن "القنابل لا تغير العقول"، وأن التعنت السياسي الأمريكي والسلوك الجاهل لا يمكنهما إقناع دولة تدافع عن نفسها ضد هجمات غير قانونية وغير عادلة. قد تربح الولايات المتحدة وإسرائيل معارك، لكنهما في النهاية ستضعفان، وتفقدان زمام المبادرة، وتُجبران على التراجع والتهرب من مسؤولية أخطائهما التكتيكية والاستراتيجية والاستخباراتية.

كتبت قناة روسيا اليوم في تحليل لها: من الخطأ اعتبار محادثات إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة فاشلة. فعدم التوصل إلى اتفاق في الجولة الأولى لا يعني الوصول إلى طريق مسدود، بل إن كلا الجانبين قد مهّد الطريق لمواصلة المحادثات في تصريحاتهما العلنية. وتُظهر باكستان، من خلال تأكيدها على استمرار الوساطة وإعلانها استعدادها لجولة ثانية من المشاورات، أن القناة الدبلوماسية المنشأة حديثًا بدأت تكتسب طابعًا مؤسسيًا.