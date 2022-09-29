رئيسي: محاولة العدو لإثارة الفتنة ناتجة عن الشعور بالخطر من اقتدارنا/ 7حالة وفاة جديدة بكورونا

قوات حرس الثورة الاسلامية تستهدف مقرات للإرهابيين الانفصاليين شمال اقليم كردستان العراق

استهدفت قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية مقرات للإرهابيين الانفصاليين بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية مقرات للإرهابيين الانفصاليين في شمال العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.

وقد بدأت قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية عملياته النارية والمدفعية ضد الإرهابيين الانفصاليين من 24 سبتمبر عام 2022حتى الان.

وبعد التحذيرات اللازمة لسلطات المنطقة الشمالية من العراق عبر المصادر ذات الصلة لتفكيك أنشطة الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمحسوبة على الغطرسة العالمية في العراق. وعدم الاهتمام الى هذه التحذيرات واستمرار وجود الجماعات الإرهابية والاعتداءات على المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومهاجمة بعض القواعد ونقاط التفتيش الحدودية لبلدنا ودعمها وخاصة دعم أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بدأ مقاتلو قاعدة حمزة سيد الشهداء عليه السلام التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، بإطلاق نار وهجمات بالمدفعية على مقارها ومراكز انتشارها في أجزاء من المنطقة...

الرئيس الايراني: محاولة العدو لإثارة الفتنة ناتجة عن الشعور بالخطر من اقتدار النظام

قال الرئيس الايراني إن محاولة العدو لإثارة الفتنة في البلاد ترجع إلى شعور بالخطر من السلطة وتقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، في اجتماع الوفد الحكومي صباح الأربعاء، في إشارة إلى اجتماعاته الأخيرة وكلمات رؤساء الدول المختلفة إن محاولة العدو لإثارة الفتنة في البلاد تعود إلى الإحساس بالخطر من اقتدار هذا النظام وتقدمه.

وتطرق الرئيس الايراني الى اللقاءات التي جمعته مع نظرائه في الدول المختلفة على هامش اجتماع القمة السابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك؛ مبينا انه استعرض في هذه المباحثات، الانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية في شتى المجالات، الامر الذي لقي تحسين هؤلاء القادة والتأكيد على رغبتهم في الاستفادة من هذه الازدهارات.

العميد محمد باكبور: الحرس الثوري دَمَر مقرات الإرهابيين شمال العراق بـ 73 صاروخاً باليستياً

أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي، العميد محمد باكبور، عن تدمير مواقع الإرهاببين الإنفصالين في شمال العراق بـ 73 صاروخ باليستي أرض-أرض وعشرات الطائرات المسيرة المدمرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، العميد محمد باكبور، في مركز عمليات مكافحة الإرهاب شمال العراق، أشارة إلى عملية اليوم (الأربعاء) لمقاتلي معسكر حمزة سيد الشهداء، قائلاً: "في هذه العملية التي وقعت في عمق المنطقة الشمالية من العراق، أصاب حتى الآن 73 صاروخا باليستيا أرض - أرض وعشرات من طائرات التدمير بدون طيار بدقة المواقع والأهداف المطلوبة التابعة للإرهابيين وأدت إلى تدميرهم الكامل"...

الصحة الايرانية: تسجيل 7حالة وفاة و262 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 262إصابة و7 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 547 ألفا و968 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 78 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج...

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