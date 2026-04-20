باكستان: الحصار البحري الإيراني عقبة أمام استمرار المحادثات

و أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر إخبارية اليوم الاثنين أن قائد الجيش الباكستاني أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحصار البحري لموانئ إيران يمثل عائقاً أمام المفاوضات.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مصدر باكستاني أن قائد الجيش الباكستاني قال لدونالد ترامب إن الحصار البحري لموانئ إيران يشكل عقبة أمام المفاوضات، وقد وافق ترامب على دراسة هذه المسألة.

وأضاف هذا المصدر الأمني الباكستاني أن ترامب أخبر قائد الجيش الباكستاني بأنه سيأخذ بتوصياته بعين الاعتبار.

وجاء في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني يوم السبت، أن المشير سيد عاصم منير، رئيس قوات الدفاع وقائد الجيش الباكستاني، التقى خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرئيس مسعود بزشكيان.

كما عقد اجتماعات منفصلة مع كل من محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، واللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص).

وأكد البيان أن هذه الزيارة تعكس الإرادة الجادة لباكستان للمساعدة في حل النزاعات في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية، وكذلك لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

/انتهى/