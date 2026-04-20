٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٣:٣٢ م

العميد قاآني: تأليف الحكومة حقٌ للشعب العراقي ولايحق للمجرمين التدخل فيه

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، العميد اسماعيل قاآني ان تأليف الحكومة حق الشعب العراقي وان العراق أكبر من أن يتدخل فيه أحد، وخاصة مرتكبو الجرائم الإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اسلامي، بيانًا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

توجهتُ إلى بغداد لأُعرب عن تقدير وامتنان شعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما أبدوه الشعب العراقي والمسؤولون العراقييون من تعاطف وتضامن،. إن الشعب العراقي يتبع سيد الشهداء، الإمام الحسين (عليه السلام)، في المقاومة والثبات، وأبا الفضل العباس في الوفاء.

تشكيل الحكومة حقٌ لهم. العراق أكبر من أن يتدخل فيه أحد، وخاصة مجرمي الإنسانية. سيتم اختيار رئيس الوزراء بناءً على القرار العراقي وحده.

