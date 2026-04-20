العميد قاآني: تأليف الحكومة حقٌ للشعب العراقي ولايحق للمجرمين التدخل فيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اسلامي، بيانًا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

توجهتُ إلى بغداد لأُعرب عن تقدير وامتنان شعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما أبدوه الشعب العراقي والمسؤولون العراقييون من تعاطف وتضامن،. إن الشعب العراقي يتبع سيد الشهداء، الإمام الحسين (عليه السلام)، في المقاومة والثبات، وأبا الفضل العباس في الوفاء.

تشكيل الحكومة حقٌ لهم. العراق أكبر من أن يتدخل فيه أحد، وخاصة مجرمي الإنسانية. سيتم اختيار رئيس الوزراء بناءً على القرار العراقي وحده.

