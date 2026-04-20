مهاجراني: سلسلة الإمداد الغذائي للبلاد مكتملة رغم الحصار البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت فاطمة مهاجراني في مقابلة يوم الاثنين: أعلنت وزارة الجهاد الزراعي أنه على الرغم من الضغوط والعقوبات والحصار البحري، فإننا نحمد الله على أن سلسلة الإمداد الغذائي للبلاد مكتملة التأسيس، ولا توجد لدينا أي مشاكل في هذا الشأن.

وأضافت: من المناسب أن نشكر جميع الناشطين في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والعامة، ويقظة الشعب الذين تصرفوا بحكمة بالغة وتجنبوا الشراء بدافع العاطفة.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة قائلةً: على الرغم من أننا واجهنا إصلاحات اقتصادية وتقلبات في العملة في بداية يناير، إلا أن السوق في حالة جيدة.

وأشارت مهاجراني إلى: بالطبع، تُعد مسألة ارتفاع الأسعار من القضايا التي تصل إلى مسامع الحكومة بشكل جيد. أعلنت غرفة النقابات أنها ستكثف جهودها وتضطلع بواجبها المهني في هذا الشأن.

تضررت 56 مكتب بريد في 14 محافظة من البلاد خلال الحرب المفروضة الثالثة

وأضافت: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه منذ بداية الحرب المفروضة الثالثة، تضررت 56 مكتب بريد في 14 محافظة من البلاد، ولكن على الرغم من ذلك، تم تقديم أكثر من 16 مليون خدمة بريدية لأكثر من 11 مليون شخص.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة: شارك نحو 17 ألف شخص بشكل مباشر وأكثر من 10 آلاف بشكل غير مباشر خلال هذه العملية، وهو أمر جدير بالثناء.

الدبلوماسية والعمل الميداني استراتيجيتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية لبلادنا

وقالت مهاجراني: من القضايا التي تُناقش بكثرة في مختلف المحافل هذه الأيام مسألة "العمل الميداني" و"الدبلوماسية". ومن الأمور التي يجب أن نتذكرها دائمًا أن دبلوماسيتنا امتداد للعمل الميداني. الدبلوماسية والعمل الميداني استراتيجيتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية لبلادنا.

وأضافت: لذلك، يُعدّ دعم وتعزيز موقف فريق التفاوض أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما وأنّ رئيس فريقنا كان قائدًا مخضرمًا في الميدان (سواءً خلال حرب السنوات الثماني، أو الحرب العالمية الثانية، أو حتى الآن). ويتماشى هذا النهج تمامًا مع تصريحات قائد الثورة الاسلامية بشأن الوحدة الوطنية.

وأكّد المتحدث باسم الحكومة: لذلك، يجب علينا أن نكون حذرين ويقظين، وأن نتأكد من أنّ كل من يخطو خطواتٍ في سبيل كرامتنا الوطنية، ومن يجلسون على منصات إطلاق الصواريخ ويطلقونها، ومن يديرون مضيق هرمز، ومن يخطون خطواتٍ في سبيل الدبلوماسية، هم جميعًا من خطوا خطواتٍ في سبيل المصالح الوطنية والمبادئ السامية للثورة الإسلامية.

