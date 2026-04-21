ایران تدعو الامارات الى احترام حقوق الإنسان والعودة إلى مبدأ حسن الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باحتجاز عدد من الأفراد بذريعة كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأشار بقائي إلى أن إطلاق مثل هذه الادعاءات الباطلة وخلق جو معادٍ لإيران لن يصرف الانتباه عن المسؤولية المباشرة لأنصار ومؤيدي المعتدين الأمريكيين والإسرائيليين في عدوانهم العسكري على إيران.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن مثل هذه التصريحات لن تسهم في بناء الثقة بين دول المنطقة، ودعا حكومة الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتجنب السلوك الانتقامي، والعودة إلى مبدأ حسن الجوار.