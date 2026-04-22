يوكمتو: سفينة حاويات مخالفة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO أنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 15 ميلاً بحرياً شمال شرق عمان.وأفاد قبطان سفينة حاويات بأن قارباً تابعاً لحرس الثورة الإسلامية اقترب من السفينة وأطلق النار عليها، مما تسبب في أضرار جسيمة لقمرة القيادة في السفينة.

وعقب انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار واستمرار الحصار البحري لإيران، وكذلك احتجاز سفينة إيرانية، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن وضع مضيق هرمز سيظل تحت سيطرة مشددة وسيبقى على حاله السابق، إلى أن تضع أمريكا حداً لحرية عبور السفن بالكامل من منطلق إيران وإليها.ونتيجة لذلك، فإن مضيق هرمز مغلق بالكامل، ولا يُسمح بالعبور إلا للسفن الإيرانية أو التابعة لإيران.

/انتهى/