٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٥:٠٣ م

مقر خاتم الأنبياء يحذر أمريكا: أوقفوا القرصنة

حذرت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية أمريكا قائلةً: إذا استمر الجيش الأمريكي المعتدي في الحصار والنهب والقرصنة في المنطقة، فسيواجه ردًا من القوات المسلحة الإيرانية القوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أصدرت قيادة مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) بيانًا حذرت فيه من استمرار الحصار والنهب والقرصنة الأمريكية في المنطقة.

وجاء في البيان: إذا استمر الجيش الأمريكي المعتدي في الحصار والنهب والقرصنة في المنطقة، فعليه أن يعلم أنه سيواجه ردًا من القوات المسلحة الإيرانية القوية.

وأضاف البيان: على أمريكا أن تعلم أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بسلطة وجاهزية أكبر من أي وقت مضى للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية، وأن جيش هذا البلد قد اختبر جزءًا من هذه السلطة والقوة الهجومية في الحرب المفروضة الثالثة.

وجاء في جزء من هذا الإعلان: نحن مستعدون ومصممون على مراقبة سلوك وتحركات الأعداء في المنطقة ومواصلة إدارة والسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، وإلحاق أضرار أشد بالأعداء الأمريكيين الصهاينة إذا غزوا مرة أخرى.

رمز الخبر 1970246
محمدرضا غفاری

