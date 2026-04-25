مقر خاتم الأنبياء يحذر أمريكا: أوقفوا القرصنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أصدرت قيادة مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) بيانًا حذرت فيه من استمرار الحصار والنهب والقرصنة الأمريكية في المنطقة.

وجاء في البيان: إذا استمر الجيش الأمريكي المعتدي في الحصار والنهب والقرصنة في المنطقة، فعليه أن يعلم أنه سيواجه ردًا من القوات المسلحة الإيرانية القوية.

وأضاف البيان: على أمريكا أن تعلم أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بسلطة وجاهزية أكبر من أي وقت مضى للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية، وأن جيش هذا البلد قد اختبر جزءًا من هذه السلطة والقوة الهجومية في الحرب المفروضة الثالثة.

وجاء في جزء من هذا الإعلان: نحن مستعدون ومصممون على مراقبة سلوك وتحركات الأعداء في المنطقة ومواصلة إدارة والسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، وإلحاق أضرار أشد بالأعداء الأمريكيين الصهاينة إذا غزوا مرة أخرى.