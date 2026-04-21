٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٧ ص

اللواء عبد اللهي: قواتنا على أهبة الاستعداد للرد الحاسم على نكث العدو بوعوده

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبداللهي إن القوات المسلحة الإيرانية الباسلة، إلى جانب حكومة وشعب إيران النبيلين، على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والفوري على تهديدات العدو وأعماله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإسلامي: إن الشعب الإيراني البطل يفخر اليوم بقوة وجاهزية وقدرات الحرس الثوري الإسلامي والقوات الأخرى المدافعة عن الوطن، والتي دفعت العدو الصهيوني والإرهابي الأمريكي إلى اليأس والإنهاك بضربات صاروخية وطائرات مسيرة مدمرة، وأجبرتهم على طلب وقف إطلاق النار.

وتابع: لم يتخلَّ الشعب الإيراني عن دعمه للقوات المسلحة، إذ يتجلى ذلك في حضوره الجماهيري الحاشد والواسع في الميادين والشوارع.

وصرح قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي: إن القوات المسلحة الإيرانية الباسلة، إلى جانب حكومة إيران وشعبها العظيمين، متّحدة وموحدة في التزامها التام بتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومستعدة للرد بحزم وحسم وفوراً على تهديدات العدو وأعماله.

وقال اللواء عبد اللهي: إن القوات المسلحة، بقوتها وكفاءتها، لن تسمح للرئيس الأمريكي الكاذب والمضلِّل باستغلال الوضع الميداني ونشر روايات كاذبة ومضللة في ظل الصمت الذي يكتنف المعركة العسكرية، لا سيما في إدارة مضيق هرمز والسيطرة عليه، وسترد بالمثل على أي إخلال بالوعد.

رمز الخبر 1970134
جواد ماستری فراهانی

