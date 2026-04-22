قائد القوات البرية للجيش الايراني للأعداء: لا تخطئوا في تقدير قوة مقاتلينا

وجه قائد القوات البرية للجيش الإيراني تحذيراً للعدو خلال تفقد المناطق الحدودية، وقال: لا تخطئوا في تقدير الروح القتالية وقدرات المقاتلين الإيرانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد علي جهان شاهي وصف خلال هذه الزيارة جاهزية وحدات القوات البرية في الدفاع عن حدود البلاد بالممتازة، وقال: في ظل هذه الروح القتالية والدعم الشعبي الملحمي والملهم من كافة أطياف الشعب الإيراني للقوات المسلحة، فإن أي اعتداء من قبل العدو على الحدود البرية للبلاد سيقابل برد حاسم يجعله يندم على فعلته.

وطمأن قائد القوات البرية للجيش الشعب الإيراني البطل والحاضر دائماً في الميدان قائلاً: إن حدود البلاد تنعم بالأمن والاستقرار بفضل انتشار القوات المسلحة، حيث يتم رصد وتحليل تحركات الأعداء لحظة بلحظة. وبفضل يقظة فدائيي الشعب المرابطين على الحدود، سيتم التصدي بحزم لأي تهديد يستهدف شعب إيران الشريف والعزيز.

