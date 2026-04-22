قاليباف: إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردّ محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، في رسالة نشرها على صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لا يكون لوقف إطلاق النار الكامل معنى إلا إذا لم يُنتهك بالحصار البحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينةً، وإذا ما توقف العدوان الصهيوني على جميع الجبهات. ولا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق".



وتابع في رسالته حول حل التوصل إلى تفاهم: "لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب. السبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني".