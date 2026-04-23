وقفة جماهيرية في قلب لندن للتضامن مع إيران والتنديد بالحرب عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية، حملوا أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولافتات كُتب عليها "كفوا ايديكم عن إيران"، معربين عن استيائهم من سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المُثيرة للحروب.

كما وصف المتظاهرون هجمات التحالف العدواني الأمريكي والصهيوني بأنها مثال صارخ على الجرائم ضد الإنسانية، وطالبوا بإنهاء المغامرات العسكرية في المنطقة.

قال أوليفر سويني، أحد المشاركين في الوقفة، لمراسل وكالة (إرنا): "لقد اجتمعنا هنا اليوم لنعلن أن الشعب البريطاني لا يريد لبلاده أن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات والعدوان وإثارة الحروب".

وأضاف: "رسالتنا واضحة: يجب أن تتوقف تهديدات أمريكا، ويجب أن تنتهي مغامرات الكيان الصهيوني، والحل لهذه الأزمة لا يكمن في الحرب، بل في احترام حقوق الشعوب وإنهاء السياسات العدوانية".

وفي حين أدان المشاركون في الوقفة، تهديدات واشنطن العسكرية، أشادوا بمقاومة الشعب الإيراني للحرب المفروضة والضغوط السياسية، واعتبروا هذه المقاومة دليلاً على فشل حسابات مخططي الحرب.

ووفقاً لهم، فإن إيران، في خضم واحدة من أصعب الفترات في العصر الحديث، لم تتراجع عن موقفها ، بل أثبتت ايضا مرة أخرى، بالاعتماد على التماسك الوطني والنهج الدبلوماسي المسؤول، أن الشعوب المستقلة لا يمكن إخضاعها بالتهديدات.