٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٦:٣٧ م

الرئيس الايراني يشكر ممرضة متفانية انقذت 3 اطفال حديثي الولادة خلال العدوان الاميركي الصهيوني

اعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان عن شكره وتقديره للممرضة المتفانية ندا سليمي التي انقذت ثلاثة أطفال حديثي الولادة خلال قصف طال مستشفى بطهران اثناء العدوان الامريكي الصهيوني على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس بزشكيان في منشور على منصة "اكس" مع بث مقطع فيديو عن انقاذ هذه الممرضة المتفانية للاطفال حديثي الولادة: إن ما تسجله بعض كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يعكس جانبا طفيفا فحسب من تضحيات وتفاني أبناء ايران الاعزاء.

واضاف: ابنتي العزيزة ندا سليمي، اشكرك وجميع الذين يعملون بجد وجهد من اجل ايران.

يذكر ان ندا سليمي الممرضة في قسم الاطفال حديثي الولادية بمستشفى "خاتم الانبياء (ص)" في طهران انقذت ثلاثة اطفال حديثي الولادة خلال عدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران، اذ سجلت كاميرات المراقبة صور هذه الممرضة المتفانية في هذا المجال.

