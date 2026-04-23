٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٢٩ م

العميد طلائي نيك: إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر لم يتوقف قط

اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد طلائي نيك انه لم يتوقف إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر وتلبية احتياجات القوات المسلحة قط. وزارة الدفاع لديها احتياطي استراتيجي لأي ظرف.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد طلائي نيك، قال في تصريح له: لقد أدرك العالم اليوم زيف مواقف ترامب وعدم استقرارها. حتى اللحظة التي سبقت وقف إطلاق النار، كانت سماء الكيان الصهيوني تعج بصواريخ الحرس الثوري الإيراني وطائرات الجيش المسيرة، كما أن التفوق الهجومي للقوات المسلحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عُمان، من مختلف المناطق البحرية والبرية، أظهر أن أكاذيب ترامب قد اتضحت للجميع، وأن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لجميع الظروف.

واضاف: لم يتوقف إنتاج المعدات والأسلحة والذخائر وتلبية احتياجات القوات المسلحة قط، ولن يتوقف. تتواصل الاستعدادات لمختلف الظروف، كوقف إطلاق النار والحرب والعمليات والتأهب والاستخبارات، تحسباً لأي تهديد جديد، وذلك من خلال أنماط وأساليب متنوعة لتوفير المعدات والأسلحة.

رمز الخبر 1970196

