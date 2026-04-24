عارف: إيران أرض الوحدة، لا الانقسامات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد رضا عارف، مساء الخميس، على صفحته الشخصية في منصة "إكس": "إيران ليست أرض الانقسامات، بل حصن الوحدة المنيع. التعددية السياسية هي دليل ديناميكية الديمقراطية في إيراننا، لكن في يوم الحادث، ستكون جميع الأذواق تحت راية واحدة، 'يداً واحدة'".

وأضاف: "من أجل حماية ترابنا وكرامتنا الوطنية، فإننا، بعيداً عن التصنيفات السياسية، نكون جسداً واحداً وأمة واحدة".

كما كتب عارف في منصة "إكس" باللغة الفارسية: "في إيراننا لا يوجد متطرف ولا معتدل؛ كلنا 'إيرانيون' و'ثوريون'، وباتحاد حديدي بين الشعب والحكومة، ومع الطاعة الكاملة لقائد الثورة، سنجعل المعتدي المجرم نادماً. إله واحد، أمة واحدة، قائد واحد، وطريق واحد؛ وهو طريق انتصار إيران العزيزة".

