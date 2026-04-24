سفير ايراني: استثنينا دولاً صديقة من دفع رسوم العبور في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "كاظم جلالي"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، أعرب فجر الجمعة عن أمله في أن تتم عملية بناء واستكمال الوحدات الجديدة في محطة بوشهر للطاقة النووية بوتيرة أسرع.

وقال جلالي في مقابلة مع شبكة "ريا نوفوستي": "نحن على تواصل دائم مع بعضنا البعض، ونأمل أن تتوفر الظروف التي تمكن الموظفين الروس في شركة روساتوم من أداء عملهم".

وحول سؤال بشأن الإجراء الإيراني بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، أوضح الدبلوماسي الإيراني أنه تم النظر في إعفاءات للدول الصديقة، قائلاً: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل. لكن وزارة خارجيتنا تسعى حالياً للاستفادة من الاستثناءات المقررة للدول الصديقة، مثل روسيا".

