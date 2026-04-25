قاليباف: الجبهة الأمامية لضرب أمريكا هي المعركة المالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف كتب على حسابه في منصة "إكس"، معلقاً على أنباء تتعلق بتقييد بيع السندات من قبل الإمارات وبعض الدول العربية، قائلاً: "تم تفعيل خطوط مقايضة العملات (سواب) وفقاً لتصريح وزير الخزانة الأمريكي، بهدف 'منع البيع غير المنتظم للأصول الأمريكية' من قبل الدول العربية. هذا الخبر يعني أن بعض مالكي أسهم السندات لا يستطيعون بيع أسهمهم بحرية، وأن أمريكا هي التي تقيدهم في بيع أصولهم".

وأشار رئيس المجلس إلى حساسية النظام المالي الأمريكي تجاه بيع السندات، مضيفاً: "في الواقع، هناك سقف غير مكتوب للبيع، يلتزم به المستثمرون الحكوميون والمؤسساتيون. وإذا ازداد الوضع سوءاً، فإن باب بيع هذه الأسهم سيغلق تماماً".

ووجه قاليباف تحذيراً لحاملي هذه السندات قائلاً: "بادر إلى بيع السندات طالما أن الفرصة لا تزال سانحة. لأن جبهتهم الأمامية هي في الواقع منحنى العائد على السندات".

