٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٤:٥٠ م

استعداد للتعاون بين إيران وكوبا في مجال تكنولوجيا المعلومات

أعلنت كل من وزارة الإتصالات الإيرانية والكوبية عن استعداهما لتوقيع مذكرات تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك خلال لقاء جمع بين نائب وزير الاتصالات الإيراني ونظيره الكوبي على هامش اجتماع مجلس الأمن والتعاون في مجال التنمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقًا لبيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة التقى محمد محسن صدر، رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، مع إرنستو رودريغيز هيرنانديز، نائب وزير الاتصالات الكوبي، على هامش اجتماع مجلس الأمن والتعاون في مجال التنمية التابع للأمم المتحدة، وناقشا توسيع التعاون الثنائي.

وفي هذا الاجتماع، أعرب رودريغيز هيرنانديز عن قلقه إزاء الهجمات التي شُنّت على إيران، معتبرًا هذه القضية من أولويات حكومته، وسلّم رسالة من وزير الاتصالات الكوبي إلى وزير الاتصالات الإيراني.

كما أعرب صدر في هذا الاجتماع عن تقديره لموقف الحكومة الكوبية من هذه الهجمات، وصرح قائلاً: "خلال الحرب المفروضة الثالثة، استُهدفت البنية التحتية للبلاد، والجامعات، والمدارس، والمراكز العلمية والبحثية، وهذا يدل على مواجهة الأعداء للتقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني".

