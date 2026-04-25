الحرس الثوري يعلن تفكيك مجموعات تابعة لجماعات معادية للثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح جهاز استختبارات الحرس الثوري أنه خلال سلسلة عمليات في محافظتي كردستان وكرمانشاه، تم تحديد وتدمير عدة فرق تابعة لجماعات معادية للثورة مدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كانت تسعى للتحضير لهجوم عسكري عدائي من غرب البلاد.

أهم هذه العمليات هي كالتالي:

حققت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في كردستان النتائج التالية من خلال عمليات استخباراتية معقدة:

1) تدمير عدة خلايا تنظيمية تابعة لجماعات انفصالية كردية، واعتقال 11 شخصًا، ومقتل شخص واحد، وضبط 8 قاذفات صواريخ موجهة (آر بي جي) وأكثر من 2000 قطعة ذخيرة.

2) اكتشاف مقر إحدى الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتنفيذ عملية استخباراتية عليه، وضبط 90 صاعقًا كهربائيا، و18 قنبلة يدوية، و5 قذائف هاون، و1253 طلقة ذخيرة لأسلحة متنوعة، و6 قنابل يدوية للبنادق، وأجهزة اتصال لاسلكي.

3) اعتقال 73 عنصرًا من الجماعات المعادية للثورة العاملة في البلاد.

4) تدمير فريق تهريب، وضبط 10 بنادق كلاشينكوف، و2250 طلقة ذخيرة، وبندقيتي صيد، و7 قاذفات صواريخ موجهة (آر بي جي)، و90 صاعقًا، وعدة أجهزة إنترنت فضائية.

وفي عملياتها السرية، قامت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني بـ أعلنت محافظة كرمانشاه عن تحديد هوية 155 عضواً من الجماعات المعادية للثورة واعتقالهم، وذلك على النحو التالي:

1) اعتقال 144 شخصاً ضمن فرق متفرقة بتهمة شراء وبيع أسلحة غير مشروعة، وضبط 17 قطعة سلاح و1200 خرطوشة.

2) اعتقال 4 جواسيس مرتبطين بالموساد، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والبنادق والبارود والكبسولات ومعدات وأجهزة تصنيع خراطيش البنادق؛ وقد شجعهم الموساد على القيام بهذه الأعمال.

3) تحديد هوية 7 عناصر انفصالية واعتقالهم، وهم ينشطون في تصنيع القنابل اليدوية وشراء الأسلحة غير المشروعة بهدف مهاجمة مواقع حكومية وعسكرية.

