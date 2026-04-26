إعدام الإرهابي "عامر رامش" التابع لجماعة "جيش الظلم"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم القبض على "عامر رامش" خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة "بير سهراب" التابعة لمدينة تشابهار، حيث أُحيلت قضيته إلى المحكمة الثورية بتهم متعددة. منها "البغي" عبر تفخيخ عبوات ناسفة ونصب كمائن للقوات العسكرية، والانتماء إلى جماعة "جيش الظلم" الباغية، وكذلك الانتماء إلى جماعة معادية تابعة للمارق عبد الغفار نقشبندي.

وبعد دراسة دقيقة للملف في مراحله المختلفة أمام النيابة والمحكمة، ووجود أدلة ووثائق قاطعة استُخرجت من وسائل اتصال رامش، بالإضافة إلى اعترافاته الصريحة خلال مراحل الاستجواب والتحقيق والمحاكمة، صادقت المحكمة العليا على الحكم، ونُفذ حكم الإعدام بحق هذا العنصر الإرهابي فجر اليوم.

/انتهى/