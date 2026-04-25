  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٢ م

استئناف رحلات طهران - مشهد بعد توقف دام 56 يوماً

استئناف رحلات طهران - مشهد بعد توقف دام 56 يوماً

أقلعت اليوم (السبت، 25 أبريل 2026) أول رحلة مجدولة على مسار طهران - مشهد - طهران لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، بعد توقف دام 56 يوماً نتيجة الحرب المفروضة الثالثة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أول رحلة مجدولة على مسار طهران - مشهد - طهران لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أقلعت اليوم، بعد توقف استمر 56 يوماً بسبب الحرب المفروضة الثالثة.

ومع بدء إعادة فتح المجال الجوي الإيراني تدريجياً، واستئناف الرحلات الجوية، أعادت شركة الخطوط الجوية الإيرانية اعتباراً من اليوم تشغيل رحلاتها المجدولة على هذا المسار.

وجاء تشغيل هذه الرحلات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني الإيرانية وسائر الجهات المعنية، ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في مسار العودة التدريجي إلى الظروف الطبيعية للعمليات الجوية.

وبناءً على الجدول المُعد، أقلعت رحلة طهران إلى مشهد اليوم في الساعة 10:00 صباحاً، بطائرة من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 107 راكباً وأفراد الطاقم، من مطار مهر آباد. كما ستُقلع نفس الرحلة غداً (الأحد، 26 أبريل) في الساعة 10:00 صباحاً من المطار نفسه.

أما رحلة العودة من مشهد إلى طهران، فستتم في الساعة 12:30 ظهراً من مطار مشهد، لتهبط في مطار مهر آباد الساعة 14:10.

يُذكر أن أول رحلة في العام الجاري على مسار طهران - مشهد - طهران كانت قد أقلعت يوم الأربعاء 23 أبريل 2026.

/انتهى/

رمز الخبر 1970234

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات