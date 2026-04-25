استئناف رحلات طهران - مشهد بعد توقف دام 56 يوماً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أول رحلة مجدولة على مسار طهران - مشهد - طهران لشركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أقلعت اليوم، بعد توقف استمر 56 يوماً بسبب الحرب المفروضة الثالثة.

ومع بدء إعادة فتح المجال الجوي الإيراني تدريجياً، واستئناف الرحلات الجوية، أعادت شركة الخطوط الجوية الإيرانية اعتباراً من اليوم تشغيل رحلاتها المجدولة على هذا المسار.

وجاء تشغيل هذه الرحلات بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني الإيرانية وسائر الجهات المعنية، ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في مسار العودة التدريجي إلى الظروف الطبيعية للعمليات الجوية.

وبناءً على الجدول المُعد، أقلعت رحلة طهران إلى مشهد اليوم في الساعة 10:00 صباحاً، بطائرة من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 107 راكباً وأفراد الطاقم، من مطار مهر آباد. كما ستُقلع نفس الرحلة غداً (الأحد، 26 أبريل) في الساعة 10:00 صباحاً من المطار نفسه.

أما رحلة العودة من مشهد إلى طهران، فستتم في الساعة 12:30 ظهراً من مطار مشهد، لتهبط في مطار مهر آباد الساعة 14:10.

يُذكر أن أول رحلة في العام الجاري على مسار طهران - مشهد - طهران كانت قد أقلعت يوم الأربعاء 23 أبريل 2026.

