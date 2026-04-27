اعتقال جواسيس صهاينة وعناصر تكفيرية في كرمان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم اعتقال عدد من الجواسيس لصالح الكيان الصهيوني في كرمان، حيث كان هؤلاء الأشخاص يقومون بالتجسس، ونقل وتوزيع الأسلحة، وتقديم المعلومات إلى العناصر المعادية في الفضاء الحقيقي.

وجاء جزء كبير من هذه الإنجازات الاستخباراتية بفضل التعاون بين عناصر وضباط وزارة الأمن و استخبارات الحرس الثوري.

وبموجب الأمر القضائي الصادر بشأن الأحداث الأخيرة، تمكنت استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان من تحديد واعتقال 9 أشخاص بتهمة التجسس.

كما تمكنت منظمة استخبارات الحرس الثوري في كرمان من ضبط 4 قطع سلاح بحوزة العاملين مع المعادين. بالإضافة إلى ذلك، تمكن عناصر أجهزة الأمن من تحديد واعتقال 6 جواسيس، و19 عنصراً تكفيرياً، و47 شخصاً في مجال الأسلحة والذخائر.

كما تم تحديد واعتقال 6 آخرين على صلة بالأسلحة والذخائر من قبل أجهزة الأمن.

