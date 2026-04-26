فيديو..عراقجي يلتقي سلطان عُمان

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سلطان عُمان، هيثم بن طارق، السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في قصر البركة صباح اليوم الاحد.

وخلال اللقاء، جرى بحث آخر التطورات في الوضع الإقليمي، وجهود الوساطة، والمساعي الرامية إلى إنهاء النزاعات، حيث اطلع سلطان عُمان على وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن هذه التطورات.

وأعرب عراقجي عن تقدير إيران لمواقف سلطنة عُمان الداعمة لجهود الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وصل عراقجي مساء السبت الى العاصمة العمانية مسقط، بعد زيارته الى اسلام آباد ولقائه السلطات الباكستانية.

