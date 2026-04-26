ضبط أسلحة وذخائر حربية في مدينة "سردشت" الحدودية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن قائد حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية أن عناصر حرس الحدود المتمركزين في المرتفعات الوعرة جنوب المحافظة تمكنوا، من خلال العمل الاستخباري الدقيق ونصب الكمائن المستهدفة، من رصد تحركات مهربي الأسلحة الذين كانوا يحاولون اجتياز الشريط الحدودي.

وباشرت قوات حرس الحدود عملياتها لتوقيف مهربي الأسلحة، وأسفرت العملية عن ضبط 11 مسدساً عسكرياً (كلت كمری)، وقطعة سلاح صيد واحدة، بالإضافة إلى 1750 طلقة حربية والذخائر المرتبطة بها.

وأكد القائد أن حدود محافظة أذربيجان الغربية باتت غير آمنة لمهربي الأسلحة وللعناصر المخلّة بالأمن والمُوالية لأعداء إيران الإسلامية.

