اعتقال منفذي إطلاق النار على تجمعات شعبية في كرمان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت مديرية الاستخبارات في محافظة كرمان عن تمكن عناصر وزارة الأمن، وبالتعاون مع قوات الحفاظ على الأمن في الحرس الثوري والشرطة، من تحديد هوية خلية إرهابية مؤلفة من أربعة أفراد واعتقالهم، وذلك بالاستناد إلى تقارير المواطنين.

وجاء في نص البيان الصادر عن المديرية:

"بسمه تعالى

نُعلم المواطنين الكرام أنه في أيام عقد كرامة الإمام الرضا (ع) المباركة، وبالاستعانة بأهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام)، تم تحديد هوية منفذي عدة عمليات إطلاق نار على تجمعات شعبية في ميدان آزادي بمدينة كرمان، واعتقالهم.

تمكن عناصر أجهزة الأمن في مديرية أمن محافظة كرمان، وبعد سلسلة من العمليات الاستخباراتية والميدانية، وبالاستفادة من التعاون والتنسيق مع إخوانهم في حرس الثورة، وقيادة شرطة محافظة كرمان، والسلطة القضائية في المحافظة، من تحديد واعتقال الإرهابي الرئيسي الذي أطلق النار على الناس الأبطال المتجمعين ليلاً في ميدان آزادي بكرمان، بالإضافة إلى ثلاثة من شركائه (رجلين وامرأة). وكان هؤلاء الإرهابيون قد أطلقوا النار على تجمع مناهض لأمريكا والكيان الصهيوني، مما أدى إلى إصابة رجلين وطفلة صغيرة.

المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى تبعية هؤلاء الإرهابيين لجماعة ملكية (تطالب بعودة النظام الملكي) تُدار تحت إمرة الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

كما تم العثور على عدة أسلحة نارية، وأسلحة صيد، وكميات كبيرة من الذخيرة والعتاد، وهياكل متفجرة، وتم ضبطها من هذه الخلية الإرهابية.

إن رجال الأمن ينحنون بكل تواضع أمام شعب كرمان الشريف الاستشهادي، لأن ما حدث لم يحد من حضورهم في هذه التجمعات المقدسة، بل على العكس، وبتأكيد جميع المراقبين والحاضرين، أدى إلى زيادة حضورهم الملحمي والمخلص والمحطم للعدو.

وفي الختام، أبناءكم في مديرية أمن محافظة كرمان، وبينما يطلبون منكم الدعاء لهم كي يوفقوا في مواجهتهم المستمرة مع أعوان معسكر الكفر والظلم والإرهاب، فإنهم يأملون أن تساعدوهم، كما في السابق، في هذه المواجهة المتواصلة، من خلال الاتصال على الرقم (113)."

(صادر عن مديرية استخبارات محافظة كرمان)

/انتهی/