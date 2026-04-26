استخبارات الحرس الثوري: العدو يسعى لكسر الوحدة المقدسة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة استخبارات الحرس الثوري وجهت رسالة إلى الشعب الإيراني الشريف، جاء فيها: "تحية لشعب إيران. إن العدو يسعى للنيل من مزايا القوة لدى الشعب الإيراني في 'الميدان' و'الشارع' من أجل كسر الوحدة المقدسة. وتنفذ جبهة العدو حالياً أربعة محاور رئيسية:

١. تضخيم الحصار البحري.

٢. تفعيل الجماعات الانفصالية العرقية والدينية والسياسية.

٣. إشعال السخط الاقتصادي.

٤. إشاعة الشك والفرقة حول إنجازات الثورة".

وأضافت المنظمة: "اليوم يعلم العالم أجمع أن العدو يسعى، بناءً على الكذب، إلى الترويج للشائعات وبث اليأس. وسيكون ليقظة وبصيرة الشعب دور حاسم في إحباط هذه المؤامرات".

