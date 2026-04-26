  1. إيران
  2. المجتمع
٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٤:١٣ م

استخبارات الحرس الثوري: العدو يسعى لكسر الوحدة المقدسة

استخبارات الحرس الثوري: العدو يسعى لكسر الوحدة المقدسة

أعلنت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن العدو يحاول النيل من مزايا القوة لدى الشعب الإيراني في "الميدان" و"الشارع" من أجل كسر الوحدة المقدسة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة استخبارات الحرس الثوري وجهت رسالة إلى الشعب الإيراني الشريف، جاء فيها: "تحية لشعب إيران. إن العدو يسعى للنيل من مزايا القوة لدى الشعب الإيراني في 'الميدان' و'الشارع' من أجل كسر الوحدة المقدسة. وتنفذ جبهة العدو حالياً أربعة محاور رئيسية:

١. تضخيم الحصار البحري.

٢. تفعيل الجماعات الانفصالية العرقية والدينية والسياسية.

٣. إشعال السخط الاقتصادي.

٤. إشاعة الشك والفرقة حول إنجازات الثورة".

وأضافت المنظمة: "اليوم يعلم العالم أجمع أن العدو يسعى، بناءً على الكذب، إلى الترويج للشائعات وبث اليأس. وسيكون ليقظة وبصيرة الشعب دور حاسم في إحباط هذه المؤامرات".

/انتهى/

رمز الخبر 1970276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات