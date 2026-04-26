عارف: إيران ما بعد الحرب يمكنها أن تتحول من دولة خاضعة للعقوبات إلى دولة فارضة لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف": إن وضع ومكانة إيران بعد هذه الحرب سيتغيران في المنطقة والعالم، كما أن وضع الجامعات والمراكز العلمية ومكانتها سيتحسن مع تغير أوضاع البلاد. وأضاف أنه يمكن تحويل إيران، التي خضعت للعقوبات طوال أربعين عاماً، في مرحلة ما بعد الحرب إلى دولة قادرة على فرض العقوبات.

وأدان عارف، خلال زياراته الميدانية إلى معهد باستور الإيراني، والشركة الوطنية الإيرانية للغاز، وجامعة شريف الصناعية، الهجمات التي استهدفت البنى التحتية العلمية والصحية وقطاع الطاقة في البلاد، مؤكدا أن المراكز المتضررة ستعاد إعمارها بمساعدة الحكومة والمتبرعين والمحسنین، وإن الجامعات والمراكز العلمية يجب أن تستعاد وتنهض بشكل أفضل من السابق.